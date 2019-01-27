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趁美委斷交　陸媒：解決台灣問題前獲取F-16最後機會

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▲▼ 在日本青森縣三澤空軍基地駐紮的F-16戰鬥機 。（圖／翻攝自維基百科）

▲F-16戰機 。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡浩祥／綜合報導

委內瑞拉「兩個總統」事件持續延燒，總統馬度洛（Nicolas Maduro）宣布要和承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統的美國川普政府斷交，中、俄則是選擇表態支持馬度洛。為此，大陸軍事網站研判，這是解決台灣問題前，最後一個可以接近F16的機會

近年來，美軍與盟國雖開始更換F-35系列戰機，F-16不僅是我國軍主力戰機之一，也是大陸及其周邊國家的主力機型，仍有充實假想敵部隊的豐富價值

新浪軍事今刊出專欄文章，指大陸外交部雖表態，不干涉委內瑞拉內政；但，委內瑞拉軍隊的F-16戰機，正是大陸「渴望已久」的東西，尤其美委斷交後，操作可行性大幅提升。

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

不僅如此，文章也表達大陸對F-16的高度興趣，指智利空軍2006年獲得F-16C/D Block 50之前，委內瑞拉是南美唯一擁有三代機的國家。

文章還引述過去美委在F-16升級問題上的交手過程，前總統查維茲（Hugo Chávez）執政期間，美方拒絕為F-16戰機升級，當時查維茲便放話要把F-16送給古巴和中國。此話一出，美國立刻依照合約將升級備件提供給委國。

此外，這些F-16之後陸續進行了一連串小升級，例如加裝「萊特寧」導航/瞄準吊艙，可以使用精確制導武器，並將發動機從F100-PW-200升級到了F-16C/D使用的F100-PW-220E。

文中更暗示，「馬度洛若能穩定局勢，能否cos一下當年埃及和蘇聯翻臉之後，把米格-21MF和米格-23MS倒手給我們的故事？」

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關鍵字：F-16,委內瑞拉,美國,斷交

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