歐盟要求8天內重新選舉　委內瑞拉外長：你哪來的權力？

▲委內瑞拉外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

委內瑞拉政局混亂，世界各國紛紛表態，不論是現任總統馬杜洛，或宣布成為臨時總統的國會議長瓜伊多都各有擁護者。不過在美國公開支持瓜伊多後，許多國家開始向美國的決定靠攏，歐盟向委內瑞拉下「最後通牒」，要求在8日內重新選舉，否則將承認瓜伊多。委內瑞拉外交部長阿雷亞薩在聯合國安全理事會議上痛批，「8天？你有權力對一個合法政權做出最後通牒嗎？」

美國在27日舉行的聯合國安全理事會議（United Nations Security Council meeting）上呼籲各國支持瓜伊多（Juan Guaidó），美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，馬杜洛（Nicolas Maduro）的「社會主義實驗」導致經濟崩潰，是時候讓其他國家選邊站了，「我們希望安理會所有成員，都能夠支持委內瑞拉的民主過渡期，還有臨時總統瓜伊多。」蓬佩奧更指出，白宮已經準備利用經濟制裁，迫使馬杜洛下台，但未進一步說明。

由俄羅斯及委內瑞拉為主的另一派，批評白宮此舉是煽動政變，另外俄羅斯認為，歐盟要求委國重新選舉的舉動非常荒謬，委內瑞拉外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）則說這非常幼稚。阿雷亞薩說，「歐盟給我們8天？請問你是哪裡得到的權力，可以要求一個合法政權重新選舉，還下了最後通牒？」俄羅斯表示，將不惜一切代價避免軍事介入委內瑞拉。