新北「斬手專案」出動霹靂小組攻堅　海抓263犯嫌攔2686萬



▲新北警「斬首專案」逮捕263名犯嫌，攔阻金額達2686萬餘元。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

警政署9日起展開為期17天的「斬手專案」。新北市警察局共計逮捕詐欺車手、車手頭、收簿手、機房及地下匯兌業者等犯嫌共263人，查扣不法所得達新台幣542萬餘元，另新北警更加強與金融機構、超商聯繫，積極攔阻民眾遭詐款項，本次專案期間共成功攔阻民眾被害113件，攔阻金額達2686萬餘元。

專案期間，新北市刑大接獲線報，有詐欺集團以台北市萬華區某大樓為電信詐欺機房，透過話務系統商撥打電話到大陸地區，以假冒銀行行員、公安、檢察官等名義手法詐騙大陸地區被害人數十人，牟利達數百萬。

經警方蒐證後向台北地院聲請搜索票獲准，聯合霹靂小組進行攻堅，當場查獲劉嫌等9人涉嫌電信詐欺集團案，並查扣電腦2組、WIFI分享器3組、手機（工作機）22支、門號SIM卡14張、平板（工作機）9台、愷他命2包、播放器2台、存摺、金融卡等證物，全案依詐欺罪嫌移送地檢偵辦。



此外，新北市海山、林口分局也分別查獲車手，查扣不法所得及贓款54萬及159萬，成功將款項還給被害人。新北市警察局表示，針對轄內詐欺提款熱點派員進行「關聯式分析」，迅速調閱影像辨識及掌握犯嫌身分，並提前盤點案件，與地檢署協調聯繫，蒐整犯罪事證報請檢察官指揮偵辦，於專案期間強力查緝，將詐欺犯嫌一網打盡。

【更多新聞】

小孩還在家裡！惡男闖廁所性侵外傭 她淚崩：不要在彰化了

「幫我口交或被我強姦！」 淫姊夫持刀性侵未成年小姨子