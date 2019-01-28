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松果購物A輪融資獲1.5億助彈跳　力拼2020年上櫃

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松果購物A輪融資達1.5億（圖／業者提供）

▲松果購物以賣方免租金、買方免運費商業策略迎戰市場，不到兩年的時間即達到損益兩平且持續穩健獲利。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

B2B2C電商松果購物宣布完成A輪融資，獲得台幣1.5億元資金挹注，除了母公司創業家兄弟持續支持，另也引進策略投資者包含AppWorks之初創投、中信創投、中加創投等投資機構，預計本輪資金將用於加大投資在台灣市場的布局，同時推進品牌規劃、數位廣告、AI及社群推展等運用。另預計將於今年第二季正式公開發行，目標2020年上櫃。

松果購物於2016年5月成立至今，累計總交易額突破13億元，進駐3600間廠商，APP下載數已突破130萬，帶動行動端業績高達8成，2018年度交易額再創新高，並達到年成長160%以上的高度躍進。面對2019年，將透過AI、大數據、顧客關係管理的連動及全方面應用，搭配活化APP行動商機，布局品牌能見度帶旺消費市場。

松果購物董事長郭家齊表示，本次以每股20元、發行750萬股，透過市場看好電商產業發展及對於松果購物營運模式的樂觀看待，合計共募資台幣1.5億元，此次資金將成為帶動松果購物下一波重要發展的推進器，並作為目標2020年掛牌的前哨準備。
 

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關鍵字：B2B2C,電商,松果購物

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