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森林監測志工再建功　春節假日森林巡護不打烊

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▲查獲贓木。（圖／林務局新竹林區管理處提供）

▲查獲贓木。（圖／林務局新竹林區管理處提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

時值新春假期前夕，山老鼠蠢蠢欲動，26日逢假日加上冷氣團侵台，山老鼠預想林務人員假日休息，就大膽前往山區用鏈鋸盜伐林班珍貴林木，那想到林務局新竹林區管理處早已將假日巡護列為重點，另因應山區遼闊，為發揮巡護能量亦安排森林監測志工於該盜伐熱點進行巡護。

志工老師中午聽見四稜溫泉附近鏈鋸聲響，並發現嫌犯蹤跡等不法行徑，隨即通報該處，由該處假日巡護同仁通知桃園市政府警局大溪分局光華派出所及保七總隊第五大隊共同進行查緝。經半日埋伏於18時許於台7線58.5公里處攔查緝獲楊姓、邱姓及顏姓等3人竊取台灣肖楠，共計10塊、165公斤，粗估價值約33萬元。

新竹林區管理處森林監測志工於106年度配合林務局推動成立，共35人參與，同年9月30日正式成立志工隊，截至107年底已完成巡護145次、498人次，平均服勤達113.8小時(規定最低服勤30小時)，通報15件疑盜伐案件，成果豐碩。今年度剛開始就協助通報破獲違法森林法案件，新竹林管處林處長澔貞對於志工老師不畏天氣嚴寒，心懷熱忱的保護台灣森林，非常感激，也重申不肖山老鼠切勿低估林管處保護山林的意志及決心，春節或假日都有巡山員在山區巡視，勿心存僥倖，也呼籲全民共同參與通報破壞山林的通報，發現不法請打0800-057930、0800-000930。

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關鍵字：新竹林區管理處, 林務局

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