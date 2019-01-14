台大森林研究所女高材生陳怡安　如願錄取巡山員

負重跑走

▲屏東林管處森林護管員負重跑走。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林管處森林護管員考試今14日放榜，錄取5人中，其中一位陳怡安，不僅是唯一女性，且擁有台灣大學森林研究所項士高學歷，她很高興如願錄取，未來能為台灣山林守護付出一份心力。

該處表示，現有巡山員老化現象嚴重，未來將再視人力出缺情形辦理招考；凡有志從事森林護管工作者，可隨時至該處網站查閱相關招考訊息。

屏東林管處108年約僱森林護管員甄試，14日上午在該處網站及公布欄公告，並寄發成績單；錄取人數5名(含原住民族保障名額1名)，錄取率為25％，另候補5名。

▲騎乘機車考試▼筆試。

籍設高雄市的陳怡安說，出生那一年，剛好是跆拳道國手陳怡安拿到奧運金牌，父親可能因為好記的原因，也取名「怡安」。

她說，她原本就喜歡戶外活動，高中畢業考大學時選填森林系，如願錄取，進入大學就讀，「愈讀對大自然愈有興趣」，大學畢業考上念研究所繼續念。畢業後擔任助理，一方面準備考森林護管員。這次屏東林管處有出缺，就近報考。擔心沒法通過負重測驗，就沒去進行第二關考試。在選前一個前進行負重訓練，先背9公斤啞鈴走路，再逐步增加到20公斤，最後爬山實際測驗，終於順利通過測驗並錄取。未來可以有機會更深入山林，守護台灣大自然。

錄取人員訓練及正式僱用期間，每月待遇27,434元，進用後依年終考核成績可逐級晉報酬薪點，最高每月待遇可至34,916元，另可支領年終工作獎金及山地巡護作業獎金，並享有勞、健保、新制勞工退休金及休假補助等福利。



這次甄試有報考學歷科系限制，但原住民族高中職以上不限科系，符合應試資格者從25歲到58歲，合計25人，實際到考率80％，1月14日寄發成績單。錄取人員5人中男性4人、女性1人，平均年齡29.4歲；學歷部分碩士1人、大學4人、專科0人、高中職0人，榜首韋樹德為嘉義大學森林暨自然資源學系系畢業，因熱愛森林投入巡山員工作行列。

林管處表示