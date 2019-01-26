竹科超商伸鹹豬手　女工程師遭襲臀「堅不和解」要他踢鐵板

▲遭襲臀的女工程師堅持不和解，要讓法律制裁李男。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名在園區擔任外包工程師的李男，在園區的超商對女店員襲臀之後，第二天再到同地點尋找下手獵物，第二天被他摸一把的女工程師與第一天被摸屁股的女店員兩人調出監視器，一起向警局報案。事後，女店員接受李男以6萬元和解撤告，但女工程師則堅持提告，新竹地院依違反性騷擾防治法判拘30日，易科罰金3萬元。

2018年6月，李男趁工作空檔在園區內7-11超商買東西時，看見當時值班的女店員長相清麗甜美，於是趁女店員忙於沖煮咖啡時，偷偷摸了一把女店員的屁股，女店員礙於他是客人，一時不好發作，卻悄悄的記住這名偷摸他屁股的色狼。

李男見女店員沒有什麼大反應，於是又食髓知味，隔天再度跑到同一間超商尋找下手目標。這次李男相中一名女工程師，趁著女工程師買東西時尾隨在後，找機會快速偷摸了一把，又像上一次樣趁機開溜。

女工程師找上當天值班的女店員問，「為何有色狼出現」，這名女店員才告訴她「我也被他摸一把」，兩名被害女子嚥不下這口氣，確認男子是的行為是故意之後，便商量調閱監視器，聯手報警揪出色狼。

警方經監視器比對身份，發現這名色狼李男竟是一名外包工程師，當時是短期過去台積電支援設備裝設。而李男被警傳喚到案，一開始還否認犯行，但當警方把監視器清楚拍下的畫面拿到他面前時，他才百口莫辯、俯首認罪。李男有意賠償2女，其中一位女店員接受和解，李男以6萬元賠償對方，並向對方道歉，才獲女店員撤告。

只是另一名女工程師堅持不和解，讓他踢到鐵板。新竹地院法官認，李男為滿足一己私欲，乘女工程師毫無防備不及抗拒，趁機偷摸性騷擾的行為，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，造成被害女心理造成不安、不快，行為應予非難，惟念被告坦承犯行的犯後態度，因此依違反性騷擾防治法判拘30日，易科罰金3萬元。

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