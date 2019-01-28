國寶級噶瑪蘭族女巫師Ibay往生　香蕉絲編織工藝傳承令人憂

▲花蓮縣文化局長江躍辰（左二）及噶瑪蘭族人慈濟大學專任助理教授潘朝成（右一）與已逝的女祭師潘烏吉（Ibay）3個兒子合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮豐濱鄉新社部落的國寶級噶瑪蘭族女巫師Ibay（潘烏吉），日前在清晨睡夢中安祥往生，Ibay阿嬤是縣內噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝的傳統文化智慧保存者，也是這方面重要傳承人，高齡94歲的她身體一直相當硬朗，突然間離世令人感傷！

花蓮縣文化局長江躍辰得知訊息後，27日立即代表花蓮縣政府徐榛蔚縣長，前往新社部落向家屬致意，並送上奠儀，表達縣府關懷之意，之後與家屬討論Ibay阿嬤的噶瑪蘭族傳統喪禮儀式及告別式日期。

▲花蓮縣文化局長江躍辰手中捧的就是以香蕉絲編織的手工作品。

江躍辰局長表示：「Ibay阿嬤是在傅崐箕縣長任內，依文化資產保存法，指定縣內噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝的傳統文化智慧保存者，也是這方面重要傳承人，長期都在新社香蕉絲工坊編織及教學傳統的香蕉絲布，對社區奉獻甚多，因此文化局非常重視，並且希望能即時給予阿嬤子女及當地香蕉絲布工藝家，有即時的幫助。」

阿嬤的三個兒子對花蓮縣政府的關心甚為感謝，並且表示Ibay阿嬤本月6日部落土地整地，還來幫忙，以傳統儀式為土地祝禱祈福，所以非常突然，但是阿嬤彷彿沈睡過去，沒有任何病痛，也是一種幸福。

長期關注新社部落的紀錄片導演潘朝成教授也與江局長針對噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝的未來發展交換意見，教授強調文化及技術傳承的重要性，認為原住民手作工藝的溫度是機器設備生產無法取代的，而且原住民樂天知命，知足常樂的個性，配合東海岸上無汚染的好山好水好人情，真的是文化創意產業中一項重要的指標及亮點。