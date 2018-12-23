台東國際地標風雨後重生　 編織藝術向陽樹正式啟用

▲創作家游文富表示，向陽樹創作象徵著台東生生不息的人文生態。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府22日晚間在海濱公園舉辦台東國際地標-向陽樹開幕啟動儀式。由黃健庭縣長偕同饒慶鈴議長與、觀光局副局長陳淑慧、創作家游文富先生一起拉開序幕，正式呈現國際地標新大型編織藝術品《向陽樹》夜景風貌，透過每晚定時光雕音樂秀，為觀光淡季注入新活力。

▲向陽樹夜景風貌，透過每晚定時光雕音樂秀，為觀光淡季注入新活力。

國際地標原先作品《生命之樹》因2016年尼伯特風災，受損嚴重，兩側廊道的竹編早已拆除，且作品已達公共藝術法定年限，縣府邀請游文富藝術家重新打造，以原國際地標鋼構造型為基礎，結合樹、山、海等意象，表達台東之美。另外夜間將搭配燈光及音樂，於每晚8點及9點各一場不同主題之光雕音樂秀，結合交響樂及原住民風格組曲，編織屬於台東的夜晚。

創作家游文富表示，向陽樹創作發想來自於在國際地標旁沙灘上往都蘭山眺望時，看到山脈連綿起伏，腳邊感覺到永不停歇的浪潮，耳朵聽到時大時小的海浪聲，搭配周遭森林公園綿密的樹木群，象徵著台東生生不息的人文生態。

▲台東縣長黃健庭（中）、議長饒慶鈴（右二）及創作藝術家游文富（左二）一起為向陽豎起用拉開序幕。

國際地標源於民國100年，文建會鼓勵各地方政府引進國際級地標藝術，補助台東縣政府設置。國際地標的竹藤編為自然材質，有其使用年限，加上破百年紀錄的尼伯特風災侵襲，原結構已有部分毀損，考量遊客安全及觀感，縣府決定循公共藝術辦法規定辦理重新設置。

即將接任東縣長的饒慶鈴表示，國際地標是台東市區內最令人放鬆的地點，往東是一望無際的太平洋，往西是高聳壯麗的都蘭山脈，周遭也有豐富的樹林生態，透過國際級新地景藝術的開放，相信能讓更多人知道台東擁有傲視全台的絕佳風景。