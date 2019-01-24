國寶級葛瑪蘭族傳奇女巫師Ibay逝世　享年94歲

▲國寶級葛瑪蘭族女巫逝世。（圖／高清義提供）

記者楊鈞典／綜合報導

花蓮縣豐濱鄉新社部落的國寶級噶瑪蘭族女巫師Ibay（潘烏吉），24日清晨在睡夢中安詳逝世，享年94歲，而她雖然高齡94歲，但身體一向相當硬朗，在睡夢中突然離世也令族人十分不捨。

目前家屬已經先以傳統儀式進行祭拜，但也考慮要以噶瑪蘭族傳統儀式舉辦喪禮，正式的告別式日期則尚未確定。國寶級女巫師離世的消息傳開，不少族人也在臉書上表示哀悼。

▲國寶級葛瑪蘭族女巫逝世。（圖／王古山提供）

戶口名簿是登記1931年6月1日出生的Ibay（潘烏吉），實際年齡應該大於登記年齡，因為鄉下以前留有延遲報戶口的習慣，都要等到孩子沒夭折才會去報戶口，報戶口時小孩幾乎都能跑能跳了。她在14歲時就被選中擔任巫師，資歷相當豐富，替部落族人祈福、治病，對於原住民傳統巫師文化推廣相當重視，另外她也擅長編織噶瑪蘭族人傳統的「香蕉絲布」，是香蕉絲工坊的資深老師。

Ibay（潘烏吉）生前信仰天主教，但同時又是部落的巫師，雖然傳統文化與西方宗教間有所不同，但她仍然堅持傳統沒有放棄，去年10月6日撒奇萊雅族在花蓮市撒固兒部落舉辦火神祭，Ibay阿嬤也一起到祭場祭拜祖靈。

目前新社部落至少還有5位巫師，包含70歲的潘秀蘭阿嬤、潘阿玉、朱阿菊、潘天利、潘那文等等，Ibay阿嬤的離開，代表部落年輕一輩要擔起部落的文化傳承，讓原住民文化永不輟。

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