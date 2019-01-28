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春節前夕　市府致贈因公傷病退伍軍人慰問金

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▲台南市政府民政局偕同各區區公所，前往台南市傷病退伍軍人家中訪視，代表市長黃偉哲慰問關懷之意，同時也提前祝賀佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府民政局偕同各區區公所，前往台南市傷病退伍軍人家中訪視，代表市長黃偉哲慰問關懷之意，同時也提前祝賀佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

春節將至，為關懷服義務役期間因公受傷的退伍軍人，台南市政府民政局偕同各區區公所，自1月21日起，前往台南市傷病退伍軍人家中訪視，代表市長黃偉哲慰問之意，並致贈禮盒、傾聽家屬心聲，表達關懷之意，同時也提前祝賀佳節愉快。

台南市政府對於台南市役男於服役期間因公傷病退伍之列管人員，民政局均會在每年三大節日前夕，派員致送內政部長及市長慰問金，並配合內政部役政署推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，透過遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役役男，到受傷人員家中從事就醫陪同、家務整理等關懷服務，藉由同袍陪伴，期盼因傷病退伍人員不再感到孤單無助，並獲得更好的生活品質，亦讓家屬得以有喘息的空間。

台南市政府民政局統計，台南市政府2019年度春節列管之義務役傷病退伍退役人員計81名，慰問金於於1月25日匯入至各傷病弟兄之郵局立帳之帳戶。市長部分：分全癱（50000元）、半癱（30000元）、一等傷殘18000元；內政部長部份：全癱（20000元）、半癱（15000元）、一等傷殘（10000元）。

台南市民政局長顏振標提醒，若台南市役男於服義務役期間因公傷殘退伍人員，均可依據「替代役生活協助實施計畫」，由本人或家屬逕向各區公所役政單位 申請替代役男到府上從從事生活居家及陪伴關懷等服務。

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關鍵字：春節,公傷,退伍軍人,慰問金

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