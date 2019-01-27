菲律賓穆斯林自治區內教堂連2爆炸！釀至少19死50傷

▲菲律賓蘇錄省教堂發生連續爆炸。（圖／翻攝自Twitter／jammuweeklynews）



國際中心／綜合報導

27日上午菲律賓西南部蘇祿省（Sulu）天主教霍洛大教堂（Jolo cathedral）發生2起連環爆炸，且爆炸時間正逢週日彌撒，大批教友聚集在教堂，共造成至少19人死亡，近50人受傷。跟據外媒報導，蘇祿省長期以來一直受到武裝恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）騷擾，但目前尚未有組織聲稱發動攻擊。

第1枚炸彈在教堂內部爆炸，政府部隊抵達後，在教堂外又發生了第2起爆炸。菲律賓國家警察局長阿爾巴亞德（Oscar Albayalde）表示，傷亡人員包括部隊和平民。國防部長國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）在聲明中指出，已提高部隊警戒級別，立即確保所有禮拜場所和公共場所安全，並積極採取安全措施來阻止其他可能的攻擊。」

菲律賓才公投通過廢除現有「民答那峨島穆斯林自治區」（ARMM），改成立「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM），而發生爆炸的蘇祿省就在舊有的民答那峨島穆斯林自治區內。外媒指出， 雖然大多數穆斯林地區都同意重設自治區，但主要信奉天主教的蘇祿省選民卻反對，外界推測可能是遭到穆斯林的武裝份子報復，但詳情仍需等待菲國官方調查。

Philippine officials say two bombs explode outside cathedral in southern Jolo Island, killing at least 8 people. pic.twitter.com/JXr2DRRcx9 — Jammu Weekly News (@jammuweeklynews) 2019年1月27日