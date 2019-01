菲律賓穆斯林自治區內教堂連2爆炸！釀至少19死50傷

▲菲律賓蘇錄省教堂發生連續爆炸。(圖/翻攝自Twitter/jammuweeklynews)



27日上午菲律賓西南部蘇祿省(Sulu)天主教霍洛大教堂(Jolo cathedral)發生2起連環爆炸,且爆炸時間正逢週日彌撒,大批教友聚集在教堂,共造成至少19人死亡,近50人受傷。跟據外媒報導,蘇祿省長期以來一直受到武裝恐怖組織「阿布沙耶夫」(Abu Sayyaf)騷擾,但目前尚未有組織聲稱發動攻擊。

第1枚炸彈在教堂內部爆炸,政府部隊抵達後,在教堂外又發生了第2起爆炸。菲律賓國家警察局長阿爾巴亞德(Oscar Albayalde)表示,傷亡人員包括部隊和平民。國防部長國防部長洛倫扎納(Delfin Lorenzana)在聲明中指出,已提高部隊警戒級別,立即確保所有禮拜場所和公共場所安全,並積極採取安全措施來阻止其他可能的攻擊。」

菲律賓才公投通過廢除現有「民答那峨島穆斯林自治區」(ARMM),改成立「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」(BARMM),而發生爆炸的蘇祿省就在舊有的民答那峨島穆斯林自治區內。外媒指出, 雖然大多數穆斯林地區都同意重設自治區,但主要信奉天主教的蘇祿省選民卻反對,外界推測可能是遭到穆斯林的武裝份子報復,但詳情仍需等待菲國官方調查。

Philippine officials say two bombs explode outside cathedral in southern Jolo Island, killing at least 8 people. pic.twitter.com/JXr2DRRcx9