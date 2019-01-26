迷信「嫖屍」能招財轉運！死亡正妹24hr直送…邊啪還會眨眼

▲ 東南亞國家流傳「嫖屍文化」，讓嫖客藉由與屍體啪啪啪來改運。 （圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

為了招財、轉運，世界各地都在流傳不少奇特偏方，不過你聽過「與屍體啪」能夠改運嗎？東南亞一帶就流傳「嫖屍」文化，認為只要透過與屍體發生性行為，就能夠旺運招財，甚至形成專業的產業鏈，從接收屍體到提供屍體給「客戶」，每一層都有人專門負責，整個交易過程相當驚悚。

據馬來西亞《中國報》報導，「嫖屍」文化主要盛行於泰國、寮國等地，它與戀屍癖和冥婚不同，這些客戶並非熱衷於屍體本身，而是期待能藉由「支付一筆錢，再選一具女屍發生性行為」的文化儀式，來改善財運與運勢。

整個改運過程，從接收屍體、修復護裡屍體、篩選屍體、提供房間到事後服務，全部都有專業的地下機構負責，形成一套相當完善的「嫖屍產業結構鍊」。像是上一層在對屍體進行護理工作的同時，下一層的負責人就會事先聯繫熟客，讓這些經驗老到的客戶搶先挑選「對象」，並提早做好事前準備，及時趕到機構準備好的場所，等候「交易完成」。

▲機構要求，要提供服務的屍體死亡時間不能超過24小時。（圖／達志影像／美聯社）

更令人驚訝的是，提供給客戶「改運」的屍體還必須過嚴格的篩選，畢竟屍體很容易就腐爛發臭，因此整個結構鍊中最重要的一環就是「保鮮」。「嫖屍」機構規定，所有要被用來提供改運服務的屍體，都一定要秉持著「新鮮、漂亮、完整」等要素。死亡時間不能超過24小時，越及時越好，這樣才能確保屍體皮膚的光澤與彈性，全身上下不能有特別顯眼的傷痕或缺陷，墜樓、車禍等屍體都不具備條件，再加上屍體本身必須具備一定的「顏值」，容貌清新秀麗，才能被列為可供客戶選擇的對象。

由於這些屍體的死亡時間不超過一天，手腳神經都還保有知覺，有時候甚至會因為客戶「動作過於激烈」，出現抽搐、眨眼睛、指頭轉動等行為，讓嫖客們感覺更為刺激。

據悉，這些屍體多半是貧窮家庭的孩子，他們的父母因為沒有錢來好好安葬過世的女兒，才會將這些女孩子賣給相關機構。等到機構收到屍體後，經過簡單的防腐、清潔、化妝，接下來就能將她們提供給那些祈求改運的人，替他們服務。

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