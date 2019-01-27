澎湖漁村女變大馬拿督威拉　聯手翡翠王子尪捐千萬珠寶

久久國際集團與胡焱榮翡翠風華為籌募公益基金今（27日）午以異業結合方式，在文華東方舉辦「藝起愛」慈善拍賣活動，前副總統吳敦義出席共襄盛舉，利菁重操舊業擔任犀利拍賣官，成功拍出「一葉清蓮」、「飛鳳玉章」、「福壽雙全」與「堂堂清蘭」4件翡翠，共拍出1890萬元，款項捐助創世基金會、財團法人中華文化基金會及社團法人台灣樂活服務發展協會。

英雄不怕出身低，久久國際集團總裁王琇瑛28年從旅行社小妹做起，2000年創阿波羅旅行社，推出4天3夜7777元馬來西亞旅遊團，在萊爾富、電視購物掀起熱賣，當時正是由電視購物天后利菁負責銷售。膽大心細的王琇瑛，曾在SARS重創旅遊業期間，逆勢而為投資開設馬來西亞最大JoJoBa SPA，目前旅行社每年接待台灣、大陸共計4000位團客。

「我做的每一個事業，從來沒有失敗過！」王琇瑛笑說，身為馬來西亞通，不少親友諮詢房地產投資，2008年王琇瑛進而跨入房地產業，拿下馬來西亞第二家園計劃（MM2H）代理，成立房產銷售、出租與物業管理。目前集團與亞昕建設攜手在麻六甲推出「喜來城YES！RISE」，總銷約500億元，另在距離吉隆坡50公里的賽城推出總銷2500億元「國王天璽」造鎮案。

事業有成的王琇瑛在2015年授封馬來西亞拿督，也是海外第一位女性拿督，2年前再次晉封馬來西亞拿都威拉，去年進一步跨足醫療健康、媒體文創，在吉隆坡引進英國國王亨利八世國際學校，已招募400位學生，馬六甲分校也在去年底起動簽約儀式，預計在2020年完工招生。

今年48歲的王琇瑛，3年前遇上翡翠王子胡焱榮，2人在2017年步上幸福紅毯。王琇瑛笑憶，3年前公司成功推出麻六甲廣州直航團，胡焱榮準備在麻六甲蓋藝術博館，「我幫他找地，第一次見面我去機場接他，我穿一身白，他對我說的第一句話就是『我好像他的天使』」二人一見鍾情陷入熱戀，2017年在文華東方舉辦盛大婚禮。

胡焱榮身為翡翠王子，曾經歷婚變、官司訴訟，消失藝品界長達4年，再遇真愛，他感性示愛：「認識JoJo（王琇瑛）到現在她都非常認真，每天只睡3小時，認真的女人最美。」王琇瑛不諱言，與胡焱榮交往期間，家人一度不放心，都是靠他的誠懇孝順打動父親，「結婚2年多，我很幸福快樂，所以想把愛分享給更多人。」



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