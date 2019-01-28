太平輪海難70周年　新地景紀念公園明年底呈現

▲海難遺屬向受難者致意。（圖／基隆市府提供，下同）

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今年是太平輪海難70周年，基隆市政府副市長林永發27日偕海難遺屬，一同在1949太平輪紀念公園追思罹難者。林永發表示，目前已於太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構周邊進行規劃設計，明年底將呈現嶄新地景紀念公園。

1949年1月27日小年夜，因國共內戰，一艘由中國大陸上海到基隆的太平輪，不幸在舟山群島附近海域與貨輪建元輪相撞，造成逾千人罹難。1951年遺屬們於基隆港東岸沙灘上設紀念碑衣冠塜，後因填土造碼頭建軍營，紀念碑被劃入軍方營區圍牆內。

太平輪海難發生至今，已邁入70周年，基隆市府27日上午在1949太平輪紀念公園憑弔受難者，一同在雨中追思先人，並祈禱太平永存；當天上午天空飄著細雨，場面更顯肅穆。

文化部長鄭麗君原定出席追思活動，因故取消，遺屬代表張昭雄也在活動中向鄭麗君表達慰問之意。本次紀念活動，基隆市政府以「致太平」為追思活動軸心，現場搭配基隆交響管樂團擔任演奏，並結合「大基隆歷史場景再現整合計畫」成果，放映「沙灣世紀風華」紀錄片段落及老照片展出，呈現紀念碑所在沙灣地區的過往記憶，站在1949太平輪紀念公園，面對海與土地的包容，讓歷史軌跡轉化為紀念，也祈禱太平永存。

▲太平輪海難70周年，基隆市府及罹難者遺屬27日前往紀念碑追思。（圖／基隆市府提供）

林永發也代表基隆市政府發言稱，目前基隆市政府已於太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構，校官眷舍及要塞司令官邸等周邊進行規劃設計，中濱營區也將在明年搬遷拆除，預計2020年底呈現嶄新地景紀念公園。

今年的遺屬代表中，有一位來自海南島的王祖德，他的父親王毅將軍當年也搭上太平輪，與船上近千人都葬身海底；此外，還有來自澳洲雪梨的鄭静静，她特別代表老師喬尚明趕來致意，喬父喬鍾洲是當年太平輪海難中極少數的幸運生還者。