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社會 社會焦點 保障人權

影／公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！司機恍神闖禍　嚇傻：這要賠多少

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社會中心／綜合報導

高雄市新興區26日中午發生一起車禍意外，一輛漢程客運72A路公車行經中山路、中正路口時，駕駛疑似沒有注意到號誌已經變紅燈，撞上了前方一輛價值上百萬元的瑪莎拉蒂轎車，嚇得他焦急說：「那該怎麼辦？要（賠）多少錢？」所幸這場車禍沒有任何人受傷。

根據了解，這場車禍發生在26日中午12點20分左右，當時48歲鄭姓駕駛沿中山路南向方行駛，但卻在行經中正路、新興分局前方一處路口時，疑似沒有注意到號誌已經變紅燈，直接撞上前方價值上百萬的黑色瑪莎拉蒂，鄭男下車後發現自己撞上的竟然是昂貴轎車當場嚇傻。

▲▼ 公車撞瑪莎拉蒂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲ 這款瑪莎拉蒂 Quattroporte四門轎車，原價約6、700萬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，肇責初判是鄭男疑似未保持安全車距、恍神未注意車前狀況，撞上前方等紅燈的53歲謝姓男子的瑪莎拉蒂，導致公車的前保險桿受損，瑪拉拉蒂後保險桿受損，雙方駕駛酒測值皆為零；當時公車上只有一名七旬阿嬤，無人受傷送醫，由於車損屬民事糾紛，後續將交由雙方協調賠償問題。

謝男車禍後低調不願表示意見，只告訴鄭男車子只有第三責任險，沒有投保車險，所幸排氣管並未被撞凹；鄭男則是相當苦惱說，「那該怎麼辦？要（賠）多少錢？」根據了解，這款瑪莎拉蒂 Quattroporte四門轎車，原價約6、700萬，但謝男的車看來屬中古車，至於要賠多少還要看車場報價及雙方協調。

肇事鄭男的同事也幫忙緩頰說，當天鄭姓司機感冒恍神才會撞到車；至於後續的賠償問題，其他公車司機也透露，一般遇上追撞事故，通常都由司機自行負責，實際詢問公車的公司，公司表示交由保險公司處理，應該會按肇責比例賠償，只是警方初判瑪莎拉蒂駕駛無肇責，這筆錢恐怕是鄭男要自行吸收了。

▼ 警方表示，肇責初判是鄭男未保持安全車距、未注意車前狀況釀禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 公車撞瑪莎拉蒂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：瑪莎拉蒂,新興區,跑車,公車,客運

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