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【福爾摩斯數位先知核心】隆重登場！

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圖、文／CLICKFORCE域動行銷提供

數據為核心 服務再升級
2019年以來數據與人工智慧（AI）不斷在國內外各式媒體被報導，可見其之趨勢與重要性，域動行銷身為數據行銷的專家，秉持以數據作為行銷策略核心的堅持，一路以來協助各產業行銷人解決問題，達成行銷目標、提升廣告成效。2019年域動行銷滿10周歲，跟客戶一路以來持續成長，我們從系統平台、產品以及客戶服務三大面向打造更貼近行銷人需求、更進化的升級版服務。

             ▲福爾摩斯數據▼ 。（圖／CLICKFORCE域動行銷提供）

【福爾摩斯數位先知核心】 人群鎖定2.0
域動行銷身為數據行銷先驅，早於多年前即率先業界開發智慧演算法，更提出【福爾摩斯數位先知核心】的概念，域動行銷產品發展處副總經理薛祖淇表示，我們的演算法跟大家熟知的福爾摩斯有很多不謀而合之處，以聰明、抽絲剝繭、明察秋毫著稱。福爾摩斯能突顯域動行銷可以做到人群精準，廣告成效卓越，並且使命必達。

【福爾摩斯數位先知核心】具有每日更新超過上億筆數據，運用專利演算法及語意分析，產出超過12萬個以上興趣標籤，【福爾摩斯數位先知核心】更升級使用不同來源的多元數據，針對消費者線上、線下的行為作分析，蒐集的資訊越完整，人群也更加精準。

域動行銷對數據四大堅持
薛祖淇副總表示，很多企業都有數據，不管是會員資料還是消費紀錄，但是光有數據是不夠的，域動行銷對於數據的四大堅持，是數據必須要：
1. 夠大量
2. 能被分析
3. 能被預測
4. 能被運用

除此之外，域動行銷對於數據還有一大原則，那就是數據品質必須安全，才能確保品牌安全，為廣告曝光量品質把關。

                   ▲福爾摩斯數據▼ 。（圖／CLICKFORCE域動行銷提供）

數據混血 領先業界
2019年，域動行銷更強調多元的數據混血，顛覆一般人對於數據的既定想像，域動行銷薛祖淇表示數據的來源應該打破疆界，廣泛地交叉分析運用，產出的結果才有價值。域動行銷擁有【福爾摩斯數據管理平台】，是全台唯一使用多元數據來源，並能融會貫通運用不同數據的管理平台，能夠清楚描繪人群輪廓掌握更加精準地投放廣告，有效提升廣告成效。



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關鍵字：數據行銷,域動行銷,CLICKFORCE域動行銷,福爾摩斯,人工智慧,數據管理

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