教室點名、進出控管靠這個　元智大學開發「臉部辨識」

▲李奕指出，「臉部辨識」智慧物聯網鏡子，除了可應用教室點名、實驗室進出的控管外，還可應用老人長期照護或校園安全幼兒接送。（圖／元智大學提供）

記者崔至雲／台北報導

隨著物聯網時代來臨，從人工智慧到大數據分析皆為物聯網技術的應用範疇。元智大學工管系教授蘇傳軍與學生共同打造「臉部辨識」智慧物聯網鏡子，除了可應用教室點名、實驗室進出的控管外，還可應用老人長期照護或校園安全幼兒接送，另外，從防盜攝影機的功效，它也有遏止犯罪的效果。

蘇傳軍開授「物聯網概論與實務」課程，其中「圖像辨識」讓他的團隊發想，延伸應用於近期熱門的「臉部辨識」，更以輕量的LineBot，取代以往APP來呈現結果。

蘇傳軍表示，這套臉部辨識系統，僅需採集一張圖像或照片，讓電腦擷取臉部68個特徵點，轉換成特徵向量後，深度學習中常用來辨識影相的卷積神經網絡ConvolutionalNeuralNetwork模型，自動與歷史圖像比對，達成臉部辨識。

▲李奕說明，近幾年有很多關於學童接送安全問題，若將此設計有效應用接送孩童，可有效對孩童的安全多一層把關。（圖／元智大學提供）

工管系陸籍博士生李奕指出，當初開發此應用，主要是為了解決實驗室人員管理的問題，以利實驗室內人員進出與控管，之後發現該技術還能運用到其他領域，像是校園安全，若將此框架應用於接送兒童，辨識接送孩童的是否為家長，對孩童的安全可多一層把關。

蘇傳軍也另外舉例，如應用於老年長期照護上，許多鄰里會定期舉辦長輩的長青活動，利用此技術也可定期追蹤長輩們的出席狀況，對於出席次數少或突然沒有出席者，亦可特別再做後續的追蹤與關懷。

蘇傳軍說，雖然臉部辨識有很多其他辨識無法比擬的優點，但是它本身也存在許多困難。臉部辨識被認為是生物特徵辨識領域甚至人工智慧領域最困難的課題之一。臉部辨識的困難主要是臉部的外形很不穩定，例如臉部的很多遮蓋物（如口罩、墨鏡、鬍鬚等）、整形等多方面因素的影響，透過截取臉部特徵及CNN來比對，縱使臉部有遮蔽物還是有可能可以辨識出來。

▲元智大學工管系教授蘇傳軍（圖左）與學生李奕（圖右）共同打造「臉部辨識」智慧物聯網鏡子。（圖／元智大學提供）