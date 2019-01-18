機器人「童童」進駐上海兒童醫院　能自己開門搭電梯去送藥

▲「童童」機器人能準確地完成送藥等工作。（圖／翻攝自南方網）

大陸中心／綜合報導

上海市兒童醫院瀘定路院區於2018年迎來兩台機器人「童童」，成為全市首家啟用物流機器人的醫院。「童童」只要接到醫師或護士的下單，就能精準地將藥物、器械送達指定地點，還能自行開門或乘坐電梯。送藥機器人的投用標誌著人工智慧已能應用到醫院的後勤工作，對病患而言是一大福音。

兒童醫院在上海木木機器人技術有限公司的配合下，截至去年9月完成所有機器人的前期部署與調試工作。童童1號和2號全程自動完成靜脈藥物配置中心（PIVAS）及住院藥房的藥品配送。根據陸媒報導，兩台機器人去年9至12月持續正常工作93天，1600次成功配送至護士站、運輸總路程達218公里（相當於上海到無錫）、平均耗時26.1分鐘。

▼配藥師下達送藥指示。（圖／翻攝自新華社）

報導指出，機器人運行的主要流程是從住院部5樓派單、裝箱出發，接著自動呼喚並乘坐院方指定的電梯，按照派單情況到達目的病區（卸貨動作由病區負責）。機器人完成卸貨繼續執行下一目標，完成單次任務的所有目標節點後返回發貨地待命。

報導提到，物流機器人專案二期實施啟動會今年1月在上海兒童醫院召開，決定增加童童3號、4號機器人。今年這四胞胎將完成瀘定路院區住院部10到13樓所有病區的藥品配送，並在此基礎上逐步將配送範圍拓展至整個住院部。報導還說，機器人技術也有可能運用到醫院的醫廢處置、餐飲配送、智能陪護關懷及導醫諮詢等醫療場景，成為數字化醫院的重要組成部分。