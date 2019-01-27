快訊／何志偉得票破3. 8萬！民進黨宣布勝選　保住姚文智席次

記者陶本和／台北報導

第一波立委補選（台北市士林及大同區、台中市北屯區及北區）補選27日進行投票，投票率僅1成7左右，民進黨下午5點30分宣布候選人何志偉拿下3萬8千多票勝選，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3.1萬多票，而代表「柯家軍」的陳思宇僅9千多票。

在九合一選舉結束後，為補台北市第2選舉區立委姚文智的缺額，中選會訂定27日進行補選。民進黨在下午5點30分也召開記者會宣佈何志偉勝出。

這次台北立委補選，共5人爭取，除了何志偉之外，還包括被視為「柯家軍」陳思宇、全民無黨聯盟的陳源奇、國民黨的陳炳甫、無黨籍的王奕凱。

▼立委補選候選人何志偉開票現場。（圖／記者季相儒攝）



其中，陳思宇跟何志偉二人的競爭格外激烈，陳思宇緊咬何志偉美國國籍書涉造假，選前一天陳思宇父親還質疑何志偉舉辦寒冬送暖活動，現場發放泡麵、白米，有賄選的疑慮，前往地檢署提告。

面對近來的爭議，何志偉上午前往陽明山國小投票時表示，「清者自清、濁者自濁，我想好多好多問題，志偉已經講得很明白，志偉放棄美國國籍、志偉也在馬祖當兵，志偉漂亮的問政成績單都是事實，這次面對大量抹黑攻擊，志偉不予回應，主打政績政見牌。」

▼台北市立委補選人何志偉、陳思宇、陳炳甫。（合成圖／記者蔣婕妤、屠惠剛、呂佳賢攝）

