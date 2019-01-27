獨／「沒有像樣機場」F1賽車不來高雄　資深航空人員點出關鍵　

▲韓國瑜市長表示：高雄小港機場目前跑道無法降落波音747 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜說「F1賽車」不來了，都是因為高雄市沒有像樣的國際機場，所以就連波音747都來不了，造成F1賽車無法運來台灣，不過有網友貼出航空站官網的介紹狠狠打臉，強調「1987年就完成可供747起降的跑道，31年前就辦到的事，你上任辦不到，了不起」，不過《ETtoday新聞雲》詢問資深航空人員後發現，韓國瑜市長的說法是真的。

根據小港機場資深航空人員表示，以前日亞航的747客機確實可以降落在小港機場，不過747有分不同的大小機型，日亞航的747應該屬於載客量較小的機型，不過若是以載客量較大的747機型來說，747是比較耗油，如果真要定期飛航，必須視風力和旅、貨運量減重、減油起飛，而且747是長程飛機，如果油量減重起飛的話，對飛安來說將是一大安全顧慮。

▲韓國瑜發紅包 。（圖／記者洪正達攝）

小港機場資深航空人員也指出，747在滿載的情況下，也就是載滿乘客和行李貨物、同時也加滿油料，若是要降落「現在」的高雄小港機場，跑道長度的確是不足的，之前華航跟長榮都有飛過，但受限滿載、風向、耗油等因素，目前都不以747為主力，都用其他機型來飛行降落高雄小港機場，像是長榮就購買787新機。

不過小港機場能不能降落747客機，資深航空人員強調：當然是可以，但並非是「現在」，因為小港機場的還得要重新規劃跑道、航站以及空橋等等硬體設施，另外還有一個部分就是旅客量是否足夠讓航空公司願意安排747機型來提供旅客服務，這些都是要考量的問題。