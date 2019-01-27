慶祝中法建交55週年　習近平與馬克宏互致賀電

▲馬克宏2018年訪問北京，與習近平會晤。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席習近平27日同法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）互致賀電，慶祝兩國建交55週年。習近平在賀電中指出，願意與法國一起努力，不斷提升緊密持久的中法全面戰略伙伴關係水平。馬克宏在賀電中表示，高度重視法中友誼和全面戰略伙伴關系，「願同主席先生攜手推進兩國在核能、航空、農業食品、經貿等各領域的合作」。

據《新華社》報導，習近平在賀電中指出，中法建交55年來，兩國堅持相互尊重、求同存異、互利共贏，不斷擴大雙方交往合作，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的福祉；當前，世界正面臨百年未有之大變局，人類社會發展面臨許多機遇和挑戰；中法都是聯合國安理會常任理事國，擔負著特殊歷史使命和責任。

▲大陸國家主席習近平。（圖／視覺中國CFP）

習近平稱，「我願同你一道努力，弘揚傳統友誼，高舉多邊主義旗幟，積極開拓創新，以中法建交55週年為契機，不斷提升緊密持久的中法全面戰略伙伴關係水平，為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。」

馬克宏則在賀電中表示，55年前的法中建交是法中兩國獨立自主精神的象徵；當前國際局勢充滿不確定性，法中作為聯合國安理會常任理事國，在維護相互尊重、以規則為基礎的多邊主義國際秩序方面發揮著特殊作用。

馬克宏稱，「我高度重視法中友誼和全面戰略伙伴關係，願同主席先生攜手推進兩國在核能、航空、農業食品、經貿等各領域的合作，密切雙方人文交流，加強在氣候變化等全球問題上的合作，推動法中關係在新的一年實現更大發展，造福兩國人民。」