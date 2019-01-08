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催淚瓦斯波及愛妻！法拳王「連續重拳壓制持盾警」遭逮

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國際中心／綜合報導

法國「黃背心」示威抗議在2019年持續延燒，但在5日奧塞美術館前的一場警民衝突當中，一名身高192公分、身材魁梧的男子把手持盾牌的警方打的落花流水，全程被錄影上傳推特，被起底是前輕量級拳王戴丹傑（Christophe Dettinger）。他7日投案自首，警方也立刻將他逮捕，並搜索他的住處。

綜合法新社、BBC報導，戴丹傑曾在2007年、2008年拿下輕量級拳擊冠軍，被稱為「重型吉卜賽人」，現年37歲，據信目前服務於法國南部地區的政府單位。但戴丹傑指出，就在他的朋友、妻子遭受催淚瓦斯波及後，他感到相當不滿，立刻決定和警方一決勝負。

▲▼ 法前輕量級拳王戴丹傑（Christophe Dettinger）參與黃背心示威，重拳擊退持盾警察。（圖／路透）

▲ 5日這天，大約有5萬名抗議人士上街抗議馬克宏政府，包括巴黎、波爾多和里昂各地均爆發警民衝突。（圖／路透）

影片顯示，當時身穿黑色毛呢外套、頭戴毛帽的戴丹傑翻過欄杆、站到衝突點最前線後，開始連續出拳壓制警察，不但試圖扯開對方盾牌，並數度伸手重擊員警臉部頭盔，讓警方一步步後退。

事件爆發後，戴丹傑的身分立刻被認出，而警方則在推特發文提到，「先生，你把我們的一位同事打趴在地，你已經被認出來了。」據了解，戴丹傑已自行向巴黎警方投案，當局隨即在8日把他逮捕，且在律師的陪同下，搜索戴丹傑住處。在法國攻擊警察或讓員警受傷，可能面臨3年牢獄災以及4.5萬歐元的罰款，而當局可視情況加重處分。

戴丹傑坦言力挺黃背心抗議活動，他也參加過8場示威，但認為自身立場不是極左派、也不是極右派，只是擔心退休人員和孩子的未來。

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關鍵字：黃背心,巴黎,馬克宏,拳王

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