柯文哲現象　許信良以馬克宏為例：「兩年就很慘！」

▲柯文哲。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在網路世界紅透半邊天，讓外界開始討論網路媒體現象，民進黨前主席認為，法國總統馬克宏是一個很值得參考的例子，馬克宏「兩年就很慘」，可見左右力量還是很強，想要完全靠中間力量維持穩定政權，仍會遇到很大的挑戰。

許信良接受《上報》專訪表示，兩黨政黨的基礎與社會結構在其他民主國家可以說是很穩定，像是英國的保守黨和工黨、美國的民主、共和兩黨都有百年以上的基礎，政黨基礎相當穩定。

許信良說，之前美國獨立候選人佩羅（Henry Perot）贏得百分之十幾的選票，在美國來講已經很不簡單，美國總統川普如果沒有共和黨，也頂多是這樣，即使川普有自己的群眾，一旦沒有黨的提名，就不可能當選，因為美國的政黨政治已經相當穩定。

▲ 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



許信良表示，現在網路時代來臨，政黨政治基礎是否還會一樣穩固，他自己也也無法回答，馬克宏就是個特例，法國傳統政黨社會黨跟共和黨也很穩定，分左派跟右派，但馬卡洪身為第三黨，同時也是個社會變數，「就像現在柯P出來一樣。」

許信良說，第三黨的馬克宏大贏，這就是一個現代網路媒體現象，所以會出現短時間靠個人力量崛起的現象，不只是總統，就連他支持的政黨也可以贏得國會多數，法國的例子在網路時代有參考價值。

不過，許信良表示，馬克宏很快地「兩年就很慘」，可見「左右力量還是很強」，想要完全靠中間力量維持穩定政權，仍會遇到很大的挑戰。

▼日前法國民眾穿「黃背心」抗議總統馬克宏。（圖／路透社）