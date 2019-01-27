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景美市場女扒手偷包包　便衣警混人群尾隨逮捕

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▲景美派出所警方訊後移送張姓女扒手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲景美派出所警方訊後移送張姓女扒手。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

19年農曆春節將至，台北市市場採買年貨人潮踴躍，這段期間卻也是不肖扒手開張過年賺「績效」的大好時光。26日昨天北市警文山二分局警員在景美市場執行防扒竊專案勤務時，眼尖的景美派出所巡佐許嘉尚，發現攤商人群前有一名婦女假意貼近人群形跡可疑，巡佐發現對方貼近人群趁機竊取無辜民眾背包內的財物，立即上前大聲喝止並將張姓女扒手逮捕到案。

文山二警方調查，被捕涉嫌扒竊民眾的張姓婦女雖然已高齡66歲，但卻遭警方查出有多次竊盜前科，卻仍不知悔改。張女落網後相當羞愧，坦承自己因為缺錢才會看上人潮踴躍的市場購物人潮，下手扒竊，但萬萬沒想到警員居然穿著便衣混在市場人群中巡邏，她坦承這樣落網絲毫不冤枉，根本是自己賊星該敗。

▲景美派出所警方訊後移送張姓女扒手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲景美派出所警方訊後移送張姓女扒手。（圖／記者張君豪翻攝）

景美派出所則表示，將根據落網張姓女扒手外貌特徵，循線清查比對轄區類似扒竊案件，希望能藉此擴大清查是否有其他民眾受害。警方也呼籲年關將至，民眾上街採辦年貨禮品需照顧好自己隨身財務，才能避免遭扒手覬覦盯上造成財物損失。

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關鍵字：文山二警方,女扒手

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