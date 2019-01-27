歧視華人？不准「大聲說中文」　美杜克大學教授火速請辭

▲美國杜克大學生物統計系助理教授Megan Neely，25日向全系學生發出電子郵件。（合成圖／取自杜克大學生物統計系官網、翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

美國大學驚傳對華人種族歧視！根據當地媒體報導，杜克大學生物統計系助理教授梅根·尼利（Megan Neely）25日向全系學生發出電子郵件，表明有兩位教職員工想找到「大聲說中文」的兩名中國學生，好拒絕他們的實習或項目申請。由於內容涉嫌種族歧視，立刻引起當地華人學生反彈。

根據信件內容，Neely指出有兩位教職員工找上她，表示在教學區看到兩名中國學生「大聲說中文」，想要知道他們的名子，好在之後拒絕這兩名學生的實習或項目申請。

Neely更在信中勸告，希望學生能夠抓住機會提高英文，並留意在教學樓中無意說「中文」可能帶來的後果。由於上述內容涉嫌種族歧視，迅速引起反彈和學校關切。

《中國日報》報導稱，當地時間下午，該系所屬的醫學院院長向學生發信致歉，同時涉事助理教授梅根已辭去該系主任職務。杜克大學醫學院澄清，大學不會限制學生溝通的語言，也不會因為使用的語言而影響學生的職業發展。

該校知情人士透露，杜克大學已安排該系教師與三名中國學生代表，在周日中午就該事件進行面談。

▼美國杜克大學助理教授Megan Neely對學生發布的電子郵件內容。（圖／翻攝自網路）

▼美國杜克大學助理教授Megan Neely在課堂上教學。（圖／取自杜克大學生物統計系官網）