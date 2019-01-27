加拿大駐中國大使「再談孟晚舟案」：若美國放棄引渡就好了

▲麥家廉（John McCallum）原是內閣老將。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）24日才為先前對孟晚舟案的評論失言而道歉，強調自己的身分在引渡過程中的決定「沒有扮演任何角色」。然而他25日接受加拿大《多倫多星報》訪問時又再度評論，「如果美國放棄引渡孟晚舟的話，對加拿大來說會很棒。」

麥家廉日前因提出「孟晚舟有充分理由反對美國引渡」一說後，遭到加拿大政界一片撻伐聲，於是在24日發表道歉聲明。如此敏感的議題在不到一天的時間內再次被麥家廉提起，引發的相關後續將持續關注。

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麥家廉（John McCallum，英文本名約翰麥考姆）2000年首度進入加拿大國會下議院，2002年5月調任國防部長，並擔任過退伍軍人事務部長、稅務部長，先後受到3任自由黨總理重用。直到杜魯道（Justin Trudeau）2015年上台後，麥家廉轉任移民難民及公民部長，2017年1月的內閣大改組時，被選中前往派駐中國，接替已駐北京超過4年的前任大使、資深專業外交官趙樸（Guy Saint-Jacques）。

▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum，右一）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau，左一）。（圖／達志影像／美聯社）

當時麥家廉接受這項新的人事任命，外界認為是特魯道為加強與中國往來而特別派遣的「重量級政治大使」，可能肩負著「促成加中自由貿易協議」的重要使命。這位內閣老將在2017年3月派駐中國之前，接受位於多倫多的《中新社》加拿大分社專訪時說，妻子是馬來西亞華裔，自己就是「華人女婿」，而且「非常高興有這麼一個角色」。