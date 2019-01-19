國民黨南市感恩茶會　吳敦義：再團結一次挺謝龍介進立院

▲國民黨台南市黨部辦理三合一選舉感恩茶會，主席吳敦義懇請大家再次團結，把台南贏回來！挺謝龍介進立法院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部1月19日下午在麻豆海埔池王府，辦理三合一選舉感恩茶會，主席吳敦義與副主席曾永權和多位中常委、市議員均出席，吳敦義肯定高思博的努力與鄉親支持，吳敦義說台南市長選舉，國民黨只差5萬票，懇請大家再次團結，把台南贏回來！挺謝龍介進立法院，相信很快下一屆就能重新拿回台南市長。

吳敦義表示，民進黨執政兩年來實在對不起台灣民眾，經濟不好常常保二，不然就保一，吳敦義呼籲大家一起努力拚經濟，政府不要老設東廠、西廠，東廠專門害人，應該廢掉，國民黨2020重新執政，第一個要廢的就是東廠，然後全力拚經濟，讓百姓過好日子。

吳敦義認為，在兩岸穩定、和平發展下，台灣現有許多困境都可以解決，例如：2010年和中國大陸簽訂ECFA，早收清單539項納入項目，不到兩年平均6.9％的關稅均降為零，1年和中國大陸的貿易大約賺1千億美金左右。還有2008年開放大陸人士來台觀光，這讓其他國家的旅客知道，台灣海峽是和平之海，讓很多人覺得台灣是安全，值得一遊的地方，連帶著帶動餐飲、觀光業的蓬勃。

吳敦義說，堅持「九二共識，一中各表」，保持中華民國獨立主權的尊嚴，雙方又能和平穩定來往，九二共識才是對台灣最好的決策，保持台灣安全，貨銷得出去，賺觀光客的錢，這才是拚經濟。

高思博深深一鞠躬，感謝大家與他一起為台南打這一戰，雖然未能成功翻轉，但現在的台南市議會，已經是全民議會，全賴市黨部主委謝龍介運籌帷幄有成，前兩場是一勝一敗，台南市已多年沒有國民黨籍立委，呼籲大家這次全力支持謝龍介，逆轉勝拿下兩勝一敗，讓謝龍介為台南人，贏回拚經濟的機會。

參選台南市第2選區立委補選的市黨部主委謝龍介，懇請鄉親團結挺作伙，雖然涵蓋山海線的第2選區，長期綠大於藍是場硬仗，但他有信心，因為他長期和民眾、民意站在一起。過去台南市3屆立委選舉，5席都是民進黨，沒有1席是國民黨，這次農漁民已覺醒，為了顧腹肚，他們願意站出來，挺謝龍介拚經濟，大家一起發大財。另一例一休打破50年來勞資雙方的信賴，將過去台灣經濟發展的模式摧毀殆盡，謝龍介呼籲勞工朋友勇敢站出來相挺，支持謝龍介進立法院照顧大家、為大家發聲。