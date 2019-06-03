南警四分局「警史光廊」揭牌　歷任6位分局長回娘家相見歡

▲台南市警四分局「警史光廊」揭牌，6位歷任分局長獲邀返回，分享這份喜悅，並將記憶傳承。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局自1961年成立至今，歷經數十任分局長，為緬懷前人艱辛之奮鬥史，並永續分局之優良傳統，四分局長蔡進閲及警友會安平區辦事處主任蔡基隆，共同召集成立「第四分局警史光廊促成委員會」，將歷任分局長、警友辦事處主任相片及四分局沿革大事記依時序陳列，將記憶傳承。

市警四分局所轄安平，乃台灣最早開發的市鎮，台灣歷史的起源地，文風鼎盛、民淳質樸，台灣光復後，轄內設置安平駐在所（位於現在的熱蘭遮城博物館）維護地方治安，隨著轄區商業活動興盛以及居住人口激增，安平的治安需求增加，市警四分局成立，當時廳舍曾設在現中西區的中正路、民生路上，轄區範圍涵蓋原來的西區及安平區，後續隨著市政府及議會遷至永華路，配合行政區域重整，轄區變更為安平區，四分局廳舍也於2009年搬到安平區政大樓，與安平區公所、安平區戶政事務所合署辦公。

由於四分局轄為台南市政府所在地，許多重要政府機關如市議會、地方法院、地檢署、選委會、調查局等均設置於此，加上著名觀光景點如安平老街等，轄區治安及交通的維護特別重要；歷任四分局長重視地方經營，與各機關、區公所、里長、社區、學校等皆互動良好密切，6月3日難得邀請到前四分局長葉坤福（1984至1988年）、蔡長海（1995至2000年）、林二清（2003至2004年）、胡杰（2004至2007年）、陳清新（2007至2008年）、蕭漢中（2010年）、前警友辦事處主任江溪泉、邱讚霖，在現任市警四分局長蔡進閲、警友辦事處主任蔡基隆、台南市災害防救辦公室參事侯俊彥、安平區長賴青足、安平衛生所主任周錫妙、安平戶政事務所主任黃茂崑等人的共同陪伴下，閒聊過往並分享治安經驗，許多在四分局服務多年的資深員警，看到許久不見的老長官，亦歡喜迎接話家常，現場氣氛溫馨活潑。

市警四分局長蔡進閲表示，此次警史光廊之設立，除感謝各方的鼎力協助外，期許同仁在緬懷先進胼手胝足、篳路藍縷艱辛之餘，要努力將安平警察的歷史演進、優良的警政傳統持續傳承下去。