要韓國瑜負責高雄氣爆善款被罵翻　 高嘉瑜一人戰韓粉

▲民進黨台北市議員高嘉瑜、高雄市長韓國瑜。（合成照／記者季相儒、宋德威攝）

政治中心／綜合報導

高雄氣爆發生已超過4年，如今近46億善款遭指運用不當。對此，台北市議員高嘉瑜在政論節目上表示，「韓國瑜市長應該肩負責任，編列預算來賠償受災戶，這本來就是該做的」，引來部分網友不滿，紛紛灌進臉書，痛罵高嘉瑜，而高嘉瑜也一一回擊，一人獨戰大批韓粉。

2014年的高雄氣爆造成32人死亡、 321人輕重傷，事發後各界捐款湧入，但卻遭質疑使用不合理，目前僅剩3600萬。高嘉瑜指出，善款雖是由監督管理委員會決定，但高雄市政府在氣爆有4成責任，應本於職責，思考如何提撥受災戶賠償。前高雄市長陳菊做不夠，那身為現任的韓國瑜應該肩負責任。

高嘉瑜也強調，善款爭議過去陳菊或在之前的高雄市府是不是有相關責任，可以交給監察院或是相關單位來調查。

高嘉瑜一番言論卻引來韓粉砲轟，高嘉瑜則正面迎擊。有網友留言，「高嘉瑜小姐是民進黨的一股清流又是港湖第一高票，縱使高雄不是您的選區，但許多高雄氣爆善款捐助者仍期待真相，即使您通過民進黨內立委初選，最終還是要經過民意決定！望您之後對韓國瑜及高雄的發言能更客觀中立」、「高嘉瑜是新潮流，台灣的亂流」；高嘉瑜回應，「我沒派系，不要亂扣帽子，就事論事。誰當高雄市長都要對災民負責，可以說不是現任市長造成，就不管災民嗎？」、「怎麼說我是新潮流？你就可以胡亂指控？」

另有網友痛罵，「還以為妳算民進黨裏面算是有良知的人，看來貴黨都是執政吃乾抹淨的垃圾政治人物！過年快到了，祝福一些擷取政治利益，口袋金錢溢出來的垃圾政治人物，來年厄運纏身。不是官司，不然就是疾病纏身 ，讓報應不爽吧」；高嘉瑜則說，「 我怕你的報應會到你喜歡的人身上」，戰火猛烈。

▲高嘉瑜獨戰網友。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）