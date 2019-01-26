劉櫂豪爭取豐年機場新增鋼琴　感謝吳坤穎的琴聲撫慰人心

▲吳坤穎琴聲溫暖人心。（圖／記者楊均典翻攝）

▲立委劉櫂豪(左2)前往探望鋼琴家吳坤穎（左3）。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東豐年機場為台東地區重要對外門戶，立委劉櫂豪特向民航局建議購置1架鋼琴，其中有位因車禍受傷的吳坤穎不定期都會到豐年機場彈奏鋼琴，讓來往的旅客享受美好琴聲，劉櫂豪26日特別到台東豐年機場，向好朋友鋼琴師吳坤穎致意感謝。

劉櫂豪提到，吳坤穎6年前發生重大車禍後，在媽媽的陪伴下，堅強復健，至今能流利彈琴，到教會、醫院司琴，在台東豐年機場定期與不定期的彈奏鋼琴，為來往的旅客帶來撫慰人心的效果，坤穎的故事激勵了許多人。

劉櫂豪表示，豐年機場無論台東到台北往返或台東到蘭嶼、綠島間的交通，甚至不定期的國際包機，豐年機場都扮演重要對外門戶角色，因此於2017年特向民航局爭取經費改善，總計完成機場1到2樓300個座椅以及蘭嶼、綠島機場分別15個座椅的改善，並增設新式充電座，以提昇機場服務品質。

劉櫂豪提到自己曾在國外一早趕搭火車時，在候車大廳聽到琴聲的溫暖回憶，因此當台東豐年機場改建完成後，向台東航空站主任詹淮元建議購置一台鋼琴，讓台東機場也能有音樂的氣息。劉櫂豪經常來往台北立法院開會，在奔波往返之間，巧遇好朋友鋼琴師坤穎在這裡彈奏，特別分享給所有鄉親，劉櫂豪也感謝民航局長林國顯與台東航空站主任詹淮元的協助。

吳坤穎提到，自己在6年前發生重大車禍，造成腦部損傷，左手與左腳經常不停痙攣，但在媽媽與信仰的陪伴下，成功復健成為一位能流利彈琴的鋼琴師。26日特別為劉櫂豪委員與鄉親準備了由馬偕醫院潘牧師做的曲目「Saicelen」與「我們都是一家人」，他感謝台東航空站主讓詹淮元讓他可以在這裡彈奏鋼琴、分享溫暖。

詹淮元表示，坤穎在這裡彈奏時，常常有外國人、小朋友一起上去四手聯彈，讓候機大廳更加活潑熱鬧，也讓台東重要門戶增添了更加熱情多元的氣氛。