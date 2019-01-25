　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃寶慧專訪／馬英九：不排除訪大陸　我執政時美方「非常開心」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

▲前總統馬英九接受「慧眼看天下」專訪。（圖／記者徐文彬攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九接受《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目專訪，話匣子大開，除了再度還原「九二共識」，馬英九更回首過去8年總統路，自評「對外還過得去，對內有些做不好」。面對節目主持人黃寶慧詢問2020的規劃，馬英九也表示，他從政以來最關心的是政策，並透露接下來不排除訪問大陸。

馬英九卸任後人氣扶搖直上，被視為國民黨2018九合一選戰「最強助選員」，日前二度訪問《ETtoday新聞雲》，接受黃寶慧專訪。對於總統任內為台灣留下了什麼，馬英九表示，他剛當選就希望打造自由、民主、繁榮的社會。儘管有一些無法完全實現，但對外方面處理的還過得去，內政有些做不好，像食安、證所稅，都值得檢討。另外，像是自由經濟示範區沒有成功，還有服貿等，都讓他感到很遺憾。

馬英九也說，面對即將到來的2020，國民黨要思考什麼政策能恢復民進黨這幾年帶來的破壞，如果國民黨提不出解方，怎麼說服人民支持？至於是否投入總統大選，馬英九回應，大家都關心人事，但他更關心政策。人選確定了，政策不好，老百姓還是沒辦法過好日子。

更多馬英九對兩岸的精彩專訪內容，請雲友和讀者們鎖定1月26日周六晚間21時播出的「慧眼看天下」節目。「慧眼看天下」是由資深媒體人黃寶慧主持，內容探討國際、兩岸等時事關鍵議題，從2018年4月起，每周六晚間9點至10點都在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九與「慧眼看天下」主持人黃寶慧。（圖／記者林敬旻攝）

▼▼▼「慧眼看天下」專訪馬英九全文▼▼▼

Q1：您在位八年，兩岸關係被認為是您最重要的政績之一，但這三年來兩岸關係持續倒退，大陸國家主席習近平也在1/2發表所謂「一國兩制」議題，您如何看待大陸對台政策的改變？

A1：其實鄧小平在1982年就提出「一國兩制」，1984年在跟英國的聯合聲明有放進去，他原來是針對台灣。當時我在當經國先生的翻譯，有外賓提問，他覺得一個國家應只有一個制度，所以最好是「一國良制」。蔣經國很早就有這個回應，現在也有人有一樣主張。

習近平顯然是有很強的緊迫感，大陸很重要的兩個時間，一個是2021年中共建黨100年；一個是2049年中共建政100年，他覺得在這之前與台灣的關係要有進展，所以提出來「一國兩制」。但習所說的「一國兩制」當然不是在談九二共識，蔡英文把它合在一起，引起誤解，以至於在國內外都有討論，這實在很不幸。「一國兩制」在台灣沒市場，但「一中各表」有，而且對台灣很重要。

我執政8年能跟大陸、美國、日本維持良好關係，這跟落實「一中各表」有很大的關係，雖然大陸態度有保留，但不會公開反對，說穿了「九二共識」就是互信，求同存異的互信，有這個互信我們做得通，民進黨做不通。

Q2：蔡英文總統要求國內各政黨不要再談「九二共識」，您解讀她把「九二共識」強扣「一國兩制」的帽子，所以原汁原味的的「九二共識」，清楚定義就是求同存異？

A2：它的精神就是求同存異。蔡英文三年前被民進黨選為總統候選人，她的大陸政策是維持現狀，當時我就問，你的現狀是我的現狀，還是前總統陳水扁的現狀？因為我的現狀，「九二共識」就是一部分，她的顯然不包括，所以這些年兩岸情勢越來越糟糕。

Q3：在您任內，與大陸國家主席習近平，進行了全球矚目的「馬習會」，也是兩岸領導人首次的會面，現在您雖然卸下總統職務，但對兩岸事務的關心並沒有減少，如果有機會再與習主席會面，您會跟他表達什麼樣的想法和態度呢？

A3：我不知道有沒有機會，假如有，跟我平常常說的一樣，兩岸多數人都希望能夠朝和平繁榮的方向前進，達到這個目的的最好方法，就是以「九二共識」為基礎。他們（民進黨）說我們把「九二共識」當成定海神針，這沒有錯，但也希望在談到「一中各表」的時候，特定媒體不要批評，因為這對台灣非常重要。

我在馬習會特別說，1992年達成的共識是「一中各表」，我們不會表述到兩個中國、一中一台或是台灣獨立，為什麼呢？我告訴他（習近平）這是我們憲法不允許的，台灣跟大陸地區兩個領導人見面，我親口告訴他我們不搞兩個中國、一中一台、台灣獨立，在這樣的情況下，你不用擔心「九二共識」、「一中各表」會變「一中亂表」。

Q4：承續上一個問題，您卸任總統後，出國訪問到今年520三年的管制期就結束了，在此之後，您有計劃前往大陸嗎？

A4：我還沒規劃，但我並不排除，我從事兩岸關係工作30多年，從來沒有去過大陸。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪。（圖／新聞節目中心）

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪。（圖／新聞節目中心，下同）

Q5：如果您訪問大陸，順利成行，您希望在兩岸之間扮演什麼樣的角色？

A5：我一定還是反映台灣多數人對兩岸關係的看法，希望大家在這樣的基礎上鞏固「九二共識」，進一步擴大跟深化雙方交流。

Q6：除了兩岸關係之外，您也關注南海問題，放眼亞太地區，這一直是區域不穩定最重要的因素。您認為，南海主權問題，中華民國應該要有什麼樣的話語權？面對中國大陸和美國，以及周邊國家，我們又該採取什麼樣的立場，或具體行動來維護主權呢？

A6：我在2015年6月26日提出《南海和平倡議》。就南海來說，我們認為主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開放。南海這麼大，聲索國包括台灣、大陸等共有6個，大家都有主張，也因為這樣有問題要解決，大家一定要以和平發展做為共識。

我知道大陸現在積極在南海仲裁案後連絡各方，希望能達成南海的行動規範，到目前為止有進展，但還沒有完成，希望台灣不要被排除。我們在南海這麼多年，我們的主張、領土、主權、海域都不該受到南海決議的影響。

Q7：現在政府對南海政府是不是沒那麼多關注？

A7：是。尤其是蔡英文上任，對這議題沒像我當年那麼關注。最主要是他們怕獨派有些認為主張跟大陸一樣，會幫他們的忙等等。其實我們祖先早年就在南海這裡捕魚、航海，最早在漢朝，也就是西元前，就有漁民、商人經過南海到歐洲，而太平島我們在民國45年駐軍。無論如何，捍衛主權的決心不變，但我們跟南海周邊聲索國都沒邦交，在這議題比較難協商，所以多半是大陸進行。不管怎樣，希望權益不要受到影響。

Q8：談到和美國的關係，從美國總統川普上台後，和中國大陸的關係持續緊繃，雙方的貿易戰更是打得不可開交，而貿易戰的衝擊也對台灣產生一定程度的影響，您認為在中美抗衡的中間，中華民國夾在兩強，要如何因應？面對貿易戰，政府又該有甚麼因應的措施？

A8：籠統來講，我們當然應以中華民國利益為優先考量。在大陸跟美國有衝突時，我覺得台灣不要去選邊。在我當總統8年，我們有很清楚的戰略政策，對大陸維持和平；對日本維持友好；對美國維持親密，因為涉及國防安全等等，演變到後來我們都不需要選邊站，跟三國關係是歷來最好。像是馬習會，我們在開會前五天就通知美方，大陸也是如此，美方非常開心，認為兩岸關係不會增加他的負擔，反而減少他的顧慮。，像我們這樣的做法，我覺得是很好的做法。

Q9：台灣有沒有在美中衝突矛盾中被當成棋子？

A9：我們很擔心。這點有時候美國國會、行政部門，這兩年採取對台灣看起來很有力的措施，但到現在為止，效用都不明顯，像《台灣旅行法》說中華民國官員可進美國訪問，但我當總統進出美國10多次，早都做到了，我們有分寸，沒有亂來，而且這樣做不但沒傷害雙方關係，反而有幫助。在三強之間政策至少做到無害，最好是讓他們都受益，這當然不容易。說來容易，做來難，但努力不是不可能，至少這8年三方對我們都沒惡評。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪。（圖／新聞節目中心）

Q10：來談談您的新書，《八年執政回憶錄》將8年執政重大事件做了回顧，檢討與反省，而大家最關注的，就是9月風暴這一段過去，您也首度披露在2013年的10月，曾主動提出「和解方案」，但最後被王金平院長拒絕。我們回頭來看這一段過去，如果時間倒回，對於關說案，您會採取同樣的行動嗎？

A10：我的大原則不變，執行的方法會做小調整，像是和解聲明主要的目的，就是在雙方都不失面子的情況下解決問題。和解書我們沒說他（王金平）有關說，而是希望大家一起來為防範司法官說努力，譬如在《刑法》加入妨害司法公正罪，這樣九月風暴後，還有一些有益國家人民的東西留下來，但王院長有他的考慮，他擔心一旦同意，好像就承認關說，但我們沒要求他對此表態。

Q11：九月風暴後有跟王金平見過面嗎？

A11：見過很多次，前陣子去高雄也有碰到他。我不是針對他個人，這是公事公辦，我2012年競選連任，提立委不分區名單，我也有提王金平，而且他是第三次，打破限制2次的規定，如果我跟他有這麼深的仇恨，我幹嘛提他？

Q12：另外，您的書中也提到當年太陽花學運對整個國家社會的衝擊，甚至接續的影響，就是從2014年到2016年，國民黨從中央、國會到地方政權的全面失守，您認為太陽花學運當時呈現真正的情況是什麼？這場學運又該在歷史上有什麼樣的定位？

A12：我覺得太陽花學生關心國家，勇於參與，值得肯定，但不能違法，這在民主社會無法容許。我對太陽花學運評價嚴重保留，他們阻礙服貿通過，使得當大陸全力推展服務業，台灣失去了一展身手的機會，時機稍縱即逝，所以美國《華爾街日報》說台灣「自甘落後」，因為大陸是我們第一大貿易夥伴，他開放市場，我們卻在國會等於把它做掉。

太陽花要求逐條討論，我們贊成；說要制定《兩岸協議監督條例》，我們也贊成，但草案送到立法院到現在連碰都不碰，我真的感覺到他們所有努力都是大騙局，根本不想做，只想搏版面，爭取政治利益。國家的命脈被他們斷送，我覺得非常可惜。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪。（圖／新聞節目中心）

Q13：放眼2020，國民黨內群雄並起，前新北市長朱立倫、現任國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平都有意角逐總統大位。這三位過去跟您都曾經共事、提攜，甚至有過對立，您如何看待這三位人選？您認為要能代表國民黨參選2020年總統的人，又該有什麼樣的能力、特質、甚至是風格呢？

A13：這問題問得很好。他們三人大家都是好朋友，關係非常深，這不在話下。對國民黨來講，2018大勝是好消息，面對即將到來的2020，國民黨有什麼政策能恢復民進黨這幾年帶來的破壞？兩岸關係、能源政策，還有很多必須要思考的。像是以核養綠公投通過，核一、核二、核三、核四，有的是不是可以延役等，讓台灣不缺電，用這樣的優勢發展再生能源，同時減碳，這是很大的挑戰，經濟部快兩個月都還沒有提出任何政策修正跟調整。

另外，外資這段時間很少來台灣，原本臉書要到彰化設立數據中心，後來搬到新加坡，道理很簡單，像這種行業需要有充分不斷電的電力供應。臉書的離開大家都懷疑是電力問題，這部分如果國民黨提不出解方，怎麼說服人民支持？

再來就是怎麼吸引投資，年輕人為什麼到大陸？我們低薪的問題始終無法解決，這跟投資不足有很大的關係，在想到兩岸關係還是不承認九二共識，我們政府要怎麼做？蔡政府要提出什麼方法，讓兩岸恢復我執政時候的繁榮、和平？韓國瑜說貨出得去，人進得來，高雄發大財，在我執政的時後，大部分都做到啦！我們跟大陸貿易每一年有700億美金的順差，大陸到台灣的人從30萬到400多萬，這是做得到的，但你政策不對就做不出來。

民進黨執政後推《不當黨產條例》、轉型正義，這只是增加國內對立，沒有解決問題，他們（民進黨）立法院人多，為所欲為，全面執政變全面蠻橫，老百姓看不下去，民怨到這程度，我不知道執政當局開始檢討了沒？國民黨有機會執政一定要處理。

Q14：有意角逐大位的紛紛訪美，我國總統選舉中，美國因素是什麼角色？

A14：台灣跟美國的關係，不管是對兩岸或對其他方面都有重要的意義。總統候選人重視台美關係是對的，但就像剛剛提的中美緊張，如果貿易談判，像外媒報導，大陸預備花2兆美金，在6年內讓逆差降到0，真能這樣很好，這問題不是沒有解決方案，台灣當然要仔細考量在這過程中會損失什麼，會得到什麼，採取適當政策，若能跟美國說清楚是很好的，像TIFA台美會議還沒召開，為什麼？因為美豬現在還無解，任何候選人是不是都要對這問題要表示能如何解決？

Q15：1124首都台北票還沒完全開出來，美國國務院就發表祝賀，感覺急於表達對蔡總統的支持肯定？

A15：是。美國在台協會理事主席還特別提到，這次選舉好像有境外勢力影響，引起關切。以前美方沒這樣做過，我們也跟美方智庫反映，提醒這樣的發展對兩方關係並不有利。

Q16：希望未來對美國方面做什麼樣的表達？

A16：我們面對中美日一定要有一套戰略，跟三方維持友善關係，這些不管是哪一黨勝利都要考量的。

Q17：除了國民黨和民進黨有意角逐的人選之外，台北市長柯文哲3、4月份也要去美國，在這幾年展現出的政治實力，我想藍綠都不敢小覷，請問您對柯文哲事長的評價如何？您又如何看待所謂柯文哲代表的白色力量，這幾年在政壇的威力？

A17：我是當過台北市長，對台北市政有了解，我比較少評論不代表我沒意見，他市長才剛當選幾個月就要轉換跑道，不知道是不是很好的做法。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪。（圖／新聞節目中心）

Q18：好像一個模式台北市長之後就是總統？

A18：那是做了4年之後或8年之後。

Q19：最後一個問題，您是否有意願角逐2020年的總統選舉呢？如果有，您希望帶給中華民國什麼樣的未來？如果沒有，您又是如何考量呢？

A19：現在大家關心的是人事而不是政策，但台灣面對的挑戰不管是哪個人要參選，至少要把未來願景告訴我們，怎麼樣解決。像在台北等其他大城市中產消費力降低，這跟年金有關係，這還是比較小的問題。兩岸關係更是明顯，韓國瑜日前賣一批貨到平潭，大家都覺得很好，其實選前台東縣長黃健庭就賣500噸鳳梨到福建，他是國民黨執政，大陸對他沒限制，這很重要，大陸就看你們保持良好關係才願意進行貿易，現在國民黨執政15縣市都沒問題，但其他地方也想，中央卻不解禁，死不承認「九二共識」，又沒更好的辦法，那怎麼辦？中央要考量，你如果有更好的辦法，拿出來啊！已經三年多還拿不出來能取代「九二共識」的政策，這才是我們關心的。

對國民黨來講，大陸政策問題比較少，但也不是沒有，因為大陸想談統一，對這我們也要有策略。中華民國憲法對兩岸統一是抱持開放看法，條文內容就寫「為因應國家統一前之需要」，我們要怎麼面對？像李登輝時代有《國家統一綱領》，後來被陳水扁廢掉，我們要怎麼因應挑戰？不能只是說不要，而是要讓情勢發展對台灣有利，這是很大的挑戰，我最近都在思考這些問題，希望任何決定都是理性且足夠智慧，使得台灣不在這麼複雜的狀況下受到傷害。

Q20：8年總統任期之內，每天早上想的第一個事情想的是什麼？為台灣留下了什麼？

A20：我不必強調我每天憂國憂民。我每天早上起來去運動，我都會想剛剛談的事情，因為這攸關台灣利益，甚至生死，一定要考慮清楚，尤其時間緊迫，沒什麼時間猶豫。我當總統很多問題迎面而來，現在卸任沒有這樣的壓力，但未來一兩年我們沒很好的政策，台灣情況令人擔心。

Q21：8年總統任期覺得為台灣留下了什麼覺得最好、最值得、不愧於心的？

A21：我剛當總統我就希望打造自由、民主、繁榮的社會。儘管有一些無法完全實現，但我們跟大陸60多年來是最和平穩定繁榮的關係，跟美國、日本也是，對外方面處理的還過得去，內政有些做不好，像食安、證所稅，都值得我檢討，但基本上，這8年經濟成長大概2.83%，在全世界平均在前半段，依瑞士洛桑管理學院國家競爭力，我們平均11.5名，這比其他幾位總統都做得好，但我們也是做不夠，像是自由經濟示範區沒有成功，還有服貿等都讓我感到很遺憾，未來國民黨如果執政，這些都應恢復，台灣的經濟活力才能起來。

Q22：對於2020有沒有明確的規劃？

A22：我還是那句老話，我們當然關心人事，但我更關心政策。人選確定了，政策不好，老百姓還是沒辦法過好日子。

ET快訊
辜莞允海邊解放「渾圓半球」！網盯「左下角」：太惹火
拖板車「違停15分鐘吃便當」　19歲男大生追撞車尾慘死

關鍵字：馬英九,慧眼看天下,黃寶慧

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被綠營質疑干政　韓國瑜妻子李佳芬：做公益不因雜音而退卻

受夠民進黨了！陳炳甫催票：這一席綠營拿走對國家沒幫助

北市立委補選／組織戰vs.空戰　藍綠白都說投票率是關鍵

李佳芬評老公就職滿月「100+N分」　韓國瑜不給面子4個字回應

嚴凱泰追思會 「馬朱連吳郝侯盧」全到場氣氛沈重

北市立委27日補選！三大家族「政二代」戰力分析

共軍擾台後美2軍艦穿台海　國防部：全程監控掌握

黃寶慧專訪／馬英九：不排除訪大陸　我執政時美方「非常開心」

跟馬英九「一直都很好」　王金平：真的沒有政爭

鄭麗君遭掌摑「希望孩子不要看到」　周玉蔻直呼：想掉淚

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

被綠營質疑干政　韓國瑜妻子李佳芬：做公益不因雜音而退卻

受夠民進黨了！陳炳甫催票：這一席綠營拿走對國家沒幫助

北市立委補選／組織戰vs.空戰　藍綠白都說投票率是關鍵

李佳芬評老公就職滿月「100+N分」　韓國瑜不給面子4個字回應

嚴凱泰追思會 「馬朱連吳郝侯盧」全到場氣氛沈重

北市立委27日補選！三大家族「政二代」戰力分析

共軍擾台後美2軍艦穿台海　國防部：全程監控掌握

黃寶慧專訪／馬英九：不排除訪大陸　我執政時美方「非常開心」

跟馬英九「一直都很好」　王金平：真的沒有政爭

鄭麗君遭掌摑「希望孩子不要看到」　周玉蔻直呼：想掉淚

赤壁與三國群英形象特展　25日故宮南院磅礡登場

天鵝爸媽帶6灰寶寶坐路中間　警察趕來指揮交通保護牠們

第4代Mazda3「美規售價」揭曉！全面搭載2.5L引擎＋選配AWD

中職／長得像山川穗高！姚雨翔意外能與西武交手

微醺大酒店走進秘密房間初體驗！沒招牌、沒地點掉進微醺夢境

太多路人偷餵！爸崩潰掛看板「請勿餵食」　月月一臉不爽抗議

影／嚴凱泰追思會主題「一路上有您」　嚴陳莉蓮：收起思念往前行

中職／官辦熱身賽3月9日猿獅台南首戰　票價最高200元

孫安佐暴風進食10分鐘「T恤字體變形」　一掀衣…腹肌消失了！

台灣大「真5G」實機登場　創全台3先例

政治熱門新聞

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚..

記者揶揄「市長對漁市不熟」　韓..

中共軍機又繞台　空軍戰管廣播回..

美艦第4次通行台海　重申印太承..

瑞莎領身分證　蔡英文親自留言

蔡英文：有三位台灣人值得我們驕..

經濟部確認了！家電舊換新補助3..

馬王破冰！王金平登門送書：氣氛..

柯P粉專211萬粉絲　僅封鎖謾..

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國..

鄭惠中記者會　藍天幹部嗆打記者

國防部證實：美軍2軍艦正駛過台..

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被..

韓國瑜爆喜事：高雄未來一定非常..

更多熱門

相關新聞

嚴凱泰追思會 「馬朱連吳郝侯盧」全到場

前裕隆集團董事長嚴凱泰去年12月3日過世，為感謝各界關心與追思緬懷心意，裕隆集團25日舉辦「一路上有您 追思 感恩凱泰音樂會」，政商界名流紛紛前來追思悼念。國民黨「馬朱連吳郝侯盧」全到場，各個神色凝重。

沒有政爭　王金平：跟馬英九很好

嚴凱泰追思音樂會維安高規格

馬王破冰！王金平登門送書：氣氛好

單挑賴清德與獨派　馬英九反制憲

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

Jennie、Kai分手了！　4個月戀情玩完

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變形爸爸命危急救

每個人生日都有對應的專屬色

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

比特進收容所很親人　志工：跟錯飼主

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面