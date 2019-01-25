黃寶慧專訪／馬英九：不排除訪大陸　我執政時美方「非常開心」

▲前總統馬英九接受「慧眼看天下」專訪。（圖／記者徐文彬攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九接受《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目專訪，話匣子大開，除了再度還原「九二共識」，馬英九更回首過去8年總統路，自評「對外還過得去，對內有些做不好」。面對節目主持人黃寶慧詢問2020的規劃，馬英九也表示，他從政以來最關心的是政策，並透露接下來不排除訪問大陸。

馬英九卸任後人氣扶搖直上，被視為國民黨2018九合一選戰「最強助選員」，日前二度訪問《ETtoday新聞雲》，接受黃寶慧專訪。對於總統任內為台灣留下了什麼，馬英九表示，他剛當選就希望打造自由、民主、繁榮的社會。儘管有一些無法完全實現，但對外方面處理的還過得去，內政有些做不好，像食安、證所稅，都值得檢討。另外，像是自由經濟示範區沒有成功，還有服貿等，都讓他感到很遺憾。

馬英九也說，面對即將到來的2020，國民黨要思考什麼政策能恢復民進黨這幾年帶來的破壞，如果國民黨提不出解方，怎麼說服人民支持？至於是否投入總統大選，馬英九回應，大家都關心人事，但他更關心政策。人選確定了，政策不好，老百姓還是沒辦法過好日子。

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▲前總統馬英九與「慧眼看天下」主持人黃寶慧。（圖／記者林敬旻攝）

▼▼▼「慧眼看天下」專訪馬英九全文▼▼▼

Q1：您在位八年，兩岸關係被認為是您最重要的政績之一，但這三年來兩岸關係持續倒退，大陸國家主席習近平也在1/2發表所謂「一國兩制」議題，您如何看待大陸對台政策的改變？

A1：其實鄧小平在1982年就提出「一國兩制」，1984年在跟英國的聯合聲明有放進去，他原來是針對台灣。當時我在當經國先生的翻譯，有外賓提問，他覺得一個國家應只有一個制度，所以最好是「一國良制」。蔣經國很早就有這個回應，現在也有人有一樣主張。

習近平顯然是有很強的緊迫感，大陸很重要的兩個時間，一個是2021年中共建黨100年；一個是2049年中共建政100年，他覺得在這之前與台灣的關係要有進展，所以提出來「一國兩制」。但習所說的「一國兩制」當然不是在談九二共識，蔡英文把它合在一起，引起誤解，以至於在國內外都有討論，這實在很不幸。「一國兩制」在台灣沒市場，但「一中各表」有，而且對台灣很重要。

我執政8年能跟大陸、美國、日本維持良好關係，這跟落實「一中各表」有很大的關係，雖然大陸態度有保留，但不會公開反對，說穿了「九二共識」就是互信，求同存異的互信，有這個互信我們做得通，民進黨做不通。

Q2：蔡英文總統要求國內各政黨不要再談「九二共識」，您解讀她把「九二共識」強扣「一國兩制」的帽子，所以原汁原味的的「九二共識」，清楚定義就是求同存異？

A2：它的精神就是求同存異。蔡英文三年前被民進黨選為總統候選人，她的大陸政策是維持現狀，當時我就問，你的現狀是我的現狀，還是前總統陳水扁的現狀？因為我的現狀，「九二共識」就是一部分，她的顯然不包括，所以這些年兩岸情勢越來越糟糕。

Q3：在您任內，與大陸國家主席習近平，進行了全球矚目的「馬習會」，也是兩岸領導人首次的會面，現在您雖然卸下總統職務，但對兩岸事務的關心並沒有減少，如果有機會再與習主席會面，您會跟他表達什麼樣的想法和態度呢？

A3：我不知道有沒有機會，假如有，跟我平常常說的一樣，兩岸多數人都希望能夠朝和平繁榮的方向前進，達到這個目的的最好方法，就是以「九二共識」為基礎。他們（民進黨）說我們把「九二共識」當成定海神針，這沒有錯，但也希望在談到「一中各表」的時候，特定媒體不要批評，因為這對台灣非常重要。

我在馬習會特別說，1992年達成的共識是「一中各表」，我們不會表述到兩個中國、一中一台或是台灣獨立，為什麼呢？我告訴他（習近平）這是我們憲法不允許的，台灣跟大陸地區兩個領導人見面，我親口告訴他我們不搞兩個中國、一中一台、台灣獨立，在這樣的情況下，你不用擔心「九二共識」、「一中各表」會變「一中亂表」。

Q4：承續上一個問題，您卸任總統後，出國訪問到今年520三年的管制期就結束了，在此之後，您有計劃前往大陸嗎？

A4：我還沒規劃，但我並不排除，我從事兩岸關係工作30多年，從來沒有去過大陸。

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪。（圖／新聞節目中心，下同）

Q5：如果您訪問大陸，順利成行，您希望在兩岸之間扮演什麼樣的角色？

A5：我一定還是反映台灣多數人對兩岸關係的看法，希望大家在這樣的基礎上鞏固「九二共識」，進一步擴大跟深化雙方交流。

Q6：除了兩岸關係之外，您也關注南海問題，放眼亞太地區，這一直是區域不穩定最重要的因素。您認為，南海主權問題，中華民國應該要有什麼樣的話語權？面對中國大陸和美國，以及周邊國家，我們又該採取什麼樣的立場，或具體行動來維護主權呢？

A6：我在2015年6月26日提出《南海和平倡議》。就南海來說，我們認為主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開放。南海這麼大，聲索國包括台灣、大陸等共有6個，大家都有主張，也因為這樣有問題要解決，大家一定要以和平發展做為共識。

我知道大陸現在積極在南海仲裁案後連絡各方，希望能達成南海的行動規範，到目前為止有進展，但還沒有完成，希望台灣不要被排除。我們在南海這麼多年，我們的主張、領土、主權、海域都不該受到南海決議的影響。

Q7：現在政府對南海政府是不是沒那麼多關注？

A7：是。尤其是蔡英文上任，對這議題沒像我當年那麼關注。最主要是他們怕獨派有些認為主張跟大陸一樣，會幫他們的忙等等。其實我們祖先早年就在南海這裡捕魚、航海，最早在漢朝，也就是西元前，就有漁民、商人經過南海到歐洲，而太平島我們在民國45年駐軍。無論如何，捍衛主權的決心不變，但我們跟南海周邊聲索國都沒邦交，在這議題比較難協商，所以多半是大陸進行。不管怎樣，希望權益不要受到影響。

Q8：談到和美國的關係，從美國總統川普上台後，和中國大陸的關係持續緊繃，雙方的貿易戰更是打得不可開交，而貿易戰的衝擊也對台灣產生一定程度的影響，您認為在中美抗衡的中間，中華民國夾在兩強，要如何因應？面對貿易戰，政府又該有甚麼因應的措施？

A8：籠統來講，我們當然應以中華民國利益為優先考量。在大陸跟美國有衝突時，我覺得台灣不要去選邊。在我當總統8年，我們有很清楚的戰略政策，對大陸維持和平；對日本維持友好；對美國維持親密，因為涉及國防安全等等，演變到後來我們都不需要選邊站，跟三國關係是歷來最好。像是馬習會，我們在開會前五天就通知美方，大陸也是如此，美方非常開心，認為兩岸關係不會增加他的負擔，反而減少他的顧慮。，像我們這樣的做法，我覺得是很好的做法。

Q9：台灣有沒有在美中衝突矛盾中被當成棋子？

A9：我們很擔心。這點有時候美國國會、行政部門，這兩年採取對台灣看起來很有力的措施，但到現在為止，效用都不明顯，像《台灣旅行法》說中華民國官員可進美國訪問，但我當總統進出美國10多次，早都做到了，我們有分寸，沒有亂來，而且這樣做不但沒傷害雙方關係，反而有幫助。在三強之間政策至少做到無害，最好是讓他們都受益，這當然不容易。說來容易，做來難，但努力不是不可能，至少這8年三方對我們都沒惡評。

Q10：來談談您的新書，《八年執政回憶錄》將8年執政重大事件做了回顧，檢討與反省，而大家最關注的，就是9月風暴這一段過去，您也首度披露在2013年的10月，曾主動提出「和解方案」，但最後被王金平院長拒絕。我們回頭來看這一段過去，如果時間倒回，對於關說案，您會採取同樣的行動嗎？

A10：我的大原則不變，執行的方法會做小調整，像是和解聲明主要的目的，就是在雙方都不失面子的情況下解決問題。和解書我們沒說他（王金平）有關說，而是希望大家一起來為防範司法官說努力，譬如在《刑法》加入妨害司法公正罪，這樣九月風暴後，還有一些有益國家人民的東西留下來，但王院長有他的考慮，他擔心一旦同意，好像就承認關說，但我們沒要求他對此表態。

Q11：九月風暴後有跟王金平見過面嗎？

A11：見過很多次，前陣子去高雄也有碰到他。我不是針對他個人，這是公事公辦，我2012年競選連任，提立委不分區名單，我也有提王金平，而且他是第三次，打破限制2次的規定，如果我跟他有這麼深的仇恨，我幹嘛提他？

Q12：另外，您的書中也提到當年太陽花學運對整個國家社會的衝擊，甚至接續的影響，就是從2014年到2016年，國民黨從中央、國會到地方政權的全面失守，您認為太陽花學運當時呈現真正的情況是什麼？這場學運又該在歷史上有什麼樣的定位？

A12：我覺得太陽花學生關心國家，勇於參與，值得肯定，但不能違法，這在民主社會無法容許。我對太陽花學運評價嚴重保留，他們阻礙服貿通過，使得當大陸全力推展服務業，台灣失去了一展身手的機會，時機稍縱即逝，所以美國《華爾街日報》說台灣「自甘落後」，因為大陸是我們第一大貿易夥伴，他開放市場，我們卻在國會等於把它做掉。

太陽花要求逐條討論，我們贊成；說要制定《兩岸協議監督條例》，我們也贊成，但草案送到立法院到現在連碰都不碰，我真的感覺到他們所有努力都是大騙局，根本不想做，只想搏版面，爭取政治利益。國家的命脈被他們斷送，我覺得非常可惜。

Q13：放眼2020，國民黨內群雄並起，前新北市長朱立倫、現任國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平都有意角逐總統大位。這三位過去跟您都曾經共事、提攜，甚至有過對立，您如何看待這三位人選？您認為要能代表國民黨參選2020年總統的人，又該有什麼樣的能力、特質、甚至是風格呢？

A13：這問題問得很好。他們三人大家都是好朋友，關係非常深，這不在話下。對國民黨來講，2018大勝是好消息，面對即將到來的2020，國民黨有什麼政策能恢復民進黨這幾年帶來的破壞？兩岸關係、能源政策，還有很多必須要思考的。像是以核養綠公投通過，核一、核二、核三、核四，有的是不是可以延役等，讓台灣不缺電，用這樣的優勢發展再生能源，同時減碳，這是很大的挑戰，經濟部快兩個月都還沒有提出任何政策修正跟調整。

另外，外資這段時間很少來台灣，原本臉書要到彰化設立數據中心，後來搬到新加坡，道理很簡單，像這種行業需要有充分不斷電的電力供應。臉書的離開大家都懷疑是電力問題，這部分如果國民黨提不出解方，怎麼說服人民支持？

再來就是怎麼吸引投資，年輕人為什麼到大陸？我們低薪的問題始終無法解決，這跟投資不足有很大的關係，在想到兩岸關係還是不承認九二共識，我們政府要怎麼做？蔡政府要提出什麼方法，讓兩岸恢復我執政時候的繁榮、和平？韓國瑜說貨出得去，人進得來，高雄發大財，在我執政的時後，大部分都做到啦！我們跟大陸貿易每一年有700億美金的順差，大陸到台灣的人從30萬到400多萬，這是做得到的，但你政策不對就做不出來。

民進黨執政後推《不當黨產條例》、轉型正義，這只是增加國內對立，沒有解決問題，他們（民進黨）立法院人多，為所欲為，全面執政變全面蠻橫，老百姓看不下去，民怨到這程度，我不知道執政當局開始檢討了沒？國民黨有機會執政一定要處理。

Q14：有意角逐大位的紛紛訪美，我國總統選舉中，美國因素是什麼角色？

A14：台灣跟美國的關係，不管是對兩岸或對其他方面都有重要的意義。總統候選人重視台美關係是對的，但就像剛剛提的中美緊張，如果貿易談判，像外媒報導，大陸預備花2兆美金，在6年內讓逆差降到0，真能這樣很好，這問題不是沒有解決方案，台灣當然要仔細考量在這過程中會損失什麼，會得到什麼，採取適當政策，若能跟美國說清楚是很好的，像TIFA台美會議還沒召開，為什麼？因為美豬現在還無解，任何候選人是不是都要對這問題要表示能如何解決？

Q15：1124首都台北票還沒完全開出來，美國國務院就發表祝賀，感覺急於表達對蔡總統的支持肯定？

A15：是。美國在台協會理事主席還特別提到，這次選舉好像有境外勢力影響，引起關切。以前美方沒這樣做過，我們也跟美方智庫反映，提醒這樣的發展對兩方關係並不有利。

Q16：希望未來對美國方面做什麼樣的表達？

A16：我們面對中美日一定要有一套戰略，跟三方維持友善關係，這些不管是哪一黨勝利都要考量的。

Q17：除了國民黨和民進黨有意角逐的人選之外，台北市長柯文哲3、4月份也要去美國，在這幾年展現出的政治實力，我想藍綠都不敢小覷，請問您對柯文哲事長的評價如何？您又如何看待所謂柯文哲代表的白色力量，這幾年在政壇的威力？

A17：我是當過台北市長，對台北市政有了解，我比較少評論不代表我沒意見，他市長才剛當選幾個月就要轉換跑道，不知道是不是很好的做法。

Q18：好像一個模式台北市長之後就是總統？

A18：那是做了4年之後或8年之後。

Q19：最後一個問題，您是否有意願角逐2020年的總統選舉呢？如果有，您希望帶給中華民國什麼樣的未來？如果沒有，您又是如何考量呢？

A19：現在大家關心的是人事而不是政策，但台灣面對的挑戰不管是哪個人要參選，至少要把未來願景告訴我們，怎麼樣解決。像在台北等其他大城市中產消費力降低，這跟年金有關係，這還是比較小的問題。兩岸關係更是明顯，韓國瑜日前賣一批貨到平潭，大家都覺得很好，其實選前台東縣長黃健庭就賣500噸鳳梨到福建，他是國民黨執政，大陸對他沒限制，這很重要，大陸就看你們保持良好關係才願意進行貿易，現在國民黨執政15縣市都沒問題，但其他地方也想，中央卻不解禁，死不承認「九二共識」，又沒更好的辦法，那怎麼辦？中央要考量，你如果有更好的辦法，拿出來啊！已經三年多還拿不出來能取代「九二共識」的政策，這才是我們關心的。

對國民黨來講，大陸政策問題比較少，但也不是沒有，因為大陸想談統一，對這我們也要有策略。中華民國憲法對兩岸統一是抱持開放看法，條文內容就寫「為因應國家統一前之需要」，我們要怎麼面對？像李登輝時代有《國家統一綱領》，後來被陳水扁廢掉，我們要怎麼因應挑戰？不能只是說不要，而是要讓情勢發展對台灣有利，這是很大的挑戰，我最近都在思考這些問題，希望任何決定都是理性且足夠智慧，使得台灣不在這麼複雜的狀況下受到傷害。

Q20：8年總統任期之內，每天早上想的第一個事情想的是什麼？為台灣留下了什麼？

A20：我不必強調我每天憂國憂民。我每天早上起來去運動，我都會想剛剛談的事情，因為這攸關台灣利益，甚至生死，一定要考慮清楚，尤其時間緊迫，沒什麼時間猶豫。我當總統很多問題迎面而來，現在卸任沒有這樣的壓力，但未來一兩年我們沒很好的政策，台灣情況令人擔心。

Q21：8年總統任期覺得為台灣留下了什麼覺得最好、最值得、不愧於心的？

A21：我剛當總統我就希望打造自由、民主、繁榮的社會。儘管有一些無法完全實現，但我們跟大陸60多年來是最和平穩定繁榮的關係，跟美國、日本也是，對外方面處理的還過得去，內政有些做不好，像食安、證所稅，都值得我檢討，但基本上，這8年經濟成長大概2.83%，在全世界平均在前半段，依瑞士洛桑管理學院國家競爭力，我們平均11.5名，這比其他幾位總統都做得好，但我們也是做不夠，像是自由經濟示範區沒有成功，還有服貿等都讓我感到很遺憾，未來國民黨如果執政，這些都應恢復，台灣的經濟活力才能起來。

Q22：對於2020有沒有明確的規劃？

A22：我還是那句老話，我們當然關心人事，但我更關心政策。人選確定了，政策不好，老百姓還是沒辦法過好日子。