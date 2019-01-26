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廖婉如陪掃街衝刺　王義川：「1百萬步」早已達標

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▲▼廖婉如陪王義川車隊掃街拜票。（圖／王義川競總提供）

▲廖婉如陪王義川車隊掃街拜票。（圖／王義川競總提供）

記者李忠憲／台中報導
民進黨立委補選（北區北屯區）候選人王義川，26日拜票行程滿滿，一早到大坑爬山拜票後，交通部長林佳龍夫人廖婉如也陪同掃街，展現勝選氣勢。廖婉如肯定王義川並表示，選舉對他而言是想要為市民做事。王義川表示，這場選戰空海空都已全上場，目前就像棒球比賽已追平分站在得點圈，力拼最後逆轉勝。

立委補選候選人王義川挑戰政壇老將沈智慧，26日上午先到大坑爬山拜票，接著由交通部長廖婉如陪同他車隊掃街，下午也邀請行政院長蘇貞昌、前院長賴清德、交通部長林佳龍、黨主席卓榮泰到台中來站台催票，也顯示整個民進黨對這場選舉決戰台中非常重視。

▲▼廖婉如陪王義川車隊掃街拜票。（圖／王義川競總提供）

▲▼王義川一早到大坑爬山拜票。（圖／王義川競總提供）

▲▼廖婉如陪王義川車隊掃街拜票。（圖／王義川競總提供）

廖婉如表示，她大力推薦王義川，選舉對他而言是想要為市民做事，候選人會有不同的理念和政見，再讓市民做出選擇。她肯定王義川願景理念，絕對是適合北屯北區的人才，期盼市民了解後也能夠一起支持，讓他繼續為台中服務。

王義川說，經過將近40天選戰，現在陸海空戰已全部上場，海軍在周圍5個選舉區的立委，包括中西東南區的黃國書、西南屯區的張廖萬堅、大里太平區的何欣純、潭雅神后地區的洪慈庸、以及甲安埔的蔡其昌副院長，下午也特別邀請行政院蘇貞昌院長以及賴清德前院長、林佳龍部長、卓榮泰主席，到台中來站台催票，也顯示整個民進黨對這場選舉決戰台中非常重視。

王義川也感性地說，選戰開打以來，志工相當辛苦也沒有資源，但是一路一直陪在身旁，他們也是台灣民主前進最重要的基礎，因此選擇和大家站在一起，說到激動處，王義川一度咽哽，久久不能言語。

▲▼廖婉如陪王義川車隊掃街拜票。（圖／王義川競總提供）

▲王義川說明對北區北屯區未來的規劃。（圖／王義川競總提供）

有媒體詢問，他投入選戰時「一百萬步」是否達標，王義川笑說，競選團隊一開始對他沒信心，所以設定這個「簡單」標準。不論是徒步掃街、爬山步道健行、騎iBike都已遠遠超過一百萬步的運動量，也希望能夠讓過去林佳龍認真的市府團隊，繼續留在台中為大家服務的機會。

王義川也公布北北屯區作戰圖，強調整個競選團隊相當有戰略地密集巷戰掃街，在各個需要強化的區域也有一張戰略圖，陸海空齊發一票都不會放棄。選戰至今已經一分一分地追上對手，他也以大家最熱愛的棒球賽舉例，「總教練」卓榮泰主席已經下達最後指令，現在的狀況是九局下半比數是八比九，追平分和超前分都已經站在得點圈，因為選情冷所以在兩人出局的情況下，打者已經準備上場，要靠最後一支安打把二壘上的追平分和超前分全部掃回來本壘，在明天取得十比九最後的逆轉勝。

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關鍵字：王義川,廖婉如,交通部長,立委補選

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