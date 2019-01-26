何志偉有不能輸的壓力　卓榮泰：民進黨選後組戰鬥團隊

▲卓榮泰、何志偉掃街。（圖／民進黨提供）



政治中心／綜合報導

立委補選進入最後階段，民主進步黨主席卓榮泰今（26）日上午陪同台北市士林、大同區立委候選人進行車隊掃街，展現勢在必得的決心。卓榮泰致詞表示，中央黨部全力投入這場選戰，相信明天可以得到台北市民最大的協助，讓何志偉未來在國會當中，延伸過去在地方服務的最大能量，祝福他能夠順利當選。

卓榮泰表示，今天是選前的最後一天，也是選舉最緊要的關頭，何志偉明天就要接受選民最大的考驗。今天要和未來的何立委站上戰車，用最誠懇的心，向台北市民再次懇求，明天務必投票支持2號何志偉，因為他在選舉的過程當中展現出謙沖有禮，與選民面對面、近距離站在一起，希望他這種態度能得到更多選民的支持與肯定。

卓榮泰受訪時表示，此次選舉是九合一選舉後第一場選戰，明天選舉的結果 ，會對民進黨再做另一深層的檢討，也會告訴我們，在這短短的幾天當中，從黨部改組後向外部報告及呈現出來的人事，以及在面對問題時的態度，是不是有足夠的能量，再繼續邁開大步往前走。

卓榮泰接著說，今天是選前的最後一天，非常關鍵，之後黨部的人事會做大幅度的調整，期待能儘速組成戰鬥團隊，而過程中也需要來自國會、地方議會多數力量的贊助與支持，所以何志偉的當選，將來也會是整個新戰鬥團隊重要的部分。他強調，在調整過程當中，會以未來戰鬥團隊每個人的位置來做思考，做功能性的取向，並且站在可攻可守的位置上，來面對未來每一次重大的檢驗和考驗。

卓榮泰也提到，包括3月16日的補選，我們一直是設定保三搶二的目標，有著不能輸跟必須贏的壓力。何志偉這一席就是不能輸，他身負重任，也在選舉過程當中，一直表現得很好。而台中3號的王義川，一樣是受到中央、地方黨部和許多力量的投入，也表現得很好。希望台北的何志偉、台中的王義川，一個肩負不能輸、一個負有必須贏的壓力，期待這兩席順利前進國會。