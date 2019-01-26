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逼6歲童吃垃圾、釘書機夾耳朵　24歲補習班老師教兩週就被抓

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大陸中心／綜合報導

香港屯門6歲葉姓男童指控遭24歲的補習班老師虐待，不僅企圖用釘書機釘耳朵，還故意把頭推進垃圾桶逼吃裡面的東西，把他嚇得不輕，後來在家人陪同下才說出實情並向警方報案。目前，香港警方已經將涉案的老師逮捕，並展開進一步調查。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲就讀小學一年級的葉姓男童到補習班上課兩週，疑似遭老師虐待。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

綜合香港媒體報導，男童22日放學時向前來接送的姑姑哭訴，遭上課兩週的補習班老師將頭壓進垃圾桶，一下子逼吃桶內的髒東西，一下子又企圖拿釘書機釘耳朵，甚至用剪刀擠壓手指，作勢要剪頭髮，讓他相當害怕。

警方23日下午4點20分接獲葉姓男童家長報案，並表示孩子的手以及耳朵確實都有受傷，也有送往屯門醫院治療的紀錄，於是立即將涉嫌虐童的24歲老師逮捕，至於詳細的事發經過與細節，目前仍在調查當中。但受到指控的補習班業者至今一直沒有接聽港媒電話，或是對外回應，似乎是想直接「神隱」，等到避過風頭後再說。

▲▼紙箱、書箱、垃圾、廢紙箱 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男童指控老師逼吃垃圾。

香港臨床心理學家朱嘉麗表示，葉姓男童僅就讀小一，而不少這個年紀的學童會出現讀寫障礙或過動的現象，尤其是在第一次考試之後，如果補習班老師因為「教過還不懂」等想法而責打，可能會嚇壞小朋友。

朱嘉麗也提醒，葉童遭老師以羞辱性的方式懲罰，如果是心靈比較敏感或脆弱的幼童，可能會出現做惡夢、睡到一半驚醒、食慾不振等現象，如果持續兩週以上家長就要留意，並以開放式問題引導他們說出心中想法，再視情況協助，例如陪同就醫，但不要過度反應或做出誇張行為，否則只會加深孩子對這件事的恐懼感。

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關鍵字：香港,屯門,虐童,粵港澳要聞

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