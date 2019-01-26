媽手滑4月嬰從3樓倒頭栽墜落　黑衣男神反應「單手勾回」接住　

▲ 當時樓梯間不斷竄出濃煙，女子抱著嬰兒坐在窗台邊等待救援。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

大陸中心／綜合報導

黑龍江七台河24日有一處社區大樓發生火災，一名年輕媽媽在逃難過程中，不小心把抱著的4個月大嬰兒從3樓摔下，千鈞一髮之際，一位站在2樓的黑衣男，徒手就把墜樓的嬰兒勾回胸膛，避免慘劇發生。

據《澎湃新聞》報導，當天社區樓梯間發生火災，現場不斷竄出濃煙。當時一名媽媽抱著嬰兒企圖從三樓窗台逃生，她想先把手中嬰兒，交給站在2樓和單元門上前來救援的3名黑衣男。只是媽媽在傳遞孩子、站在2樓窗台的黑衣男也正準備接住嬰兒時，包裹嬰兒的棉衣突然鬆開，嬰兒便從衣服中滑落，「倒頭栽」從3樓墜下。所幸站在二樓的男子反應神速，立刻用右手把嬰兒勾回來，才沒有意外發生。幾分鐘後，媽媽也安全下樓，母女倆均安無大礙。

▼ 當時女子坐在窗台邊逃生，底下則有3名黑衣男開始爬上2樓。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同。）

▼ 女子欲把嬰兒交給男子時，卻不慎讓嬰兒從衣服中滑落。



▼ 眼見嬰兒倒頭栽墜下後，黑衣男神反應單手接住。

整個驚險過程全被一旁民眾拍下，許多網友看到紛紛誇獎救援男子，也為母子倆平安無事感到慶幸，「#2秒徒手接墜落嬰兒#」、「哇，這個救命的男子，是這個孩子的福星啊」、「寶寶太幸運救援人員太偉大」、「眼疾手快接住了孩子~好嚇人啊」、「阿彌陀佛，善哉善哉」、「我今天上午剛經過那裡啊！嚇死了」、「間有情，感謝參與救人的人們」。