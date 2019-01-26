　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

媽手滑4月嬰從3樓倒頭栽墜落　黑衣男神反應「單手勾回」接住　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 當時樓梯間不斷竄出濃煙，女子抱著嬰兒坐在窗台邊等待救援。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

大陸中心／綜合報導

黑龍江七台河24日有一處社區大樓發生火災，一名年輕媽媽在逃難過程中，不小心把抱著的4個月大嬰兒從3樓摔下，千鈞一髮之際，一位站在2樓的黑衣男，徒手就把墜樓的嬰兒勾回胸膛，避免慘劇發生。

據《澎湃新聞》報導，當天社區樓梯間發生火災，現場不斷竄出濃煙。當時一名媽媽抱著嬰兒企圖從三樓窗台逃生，她想先把手中嬰兒，交給站在2樓和單元門上前來救援的3名黑衣男。只是媽媽在傳遞孩子、站在2樓窗台的黑衣男也正準備接住嬰兒時，包裹嬰兒的棉衣突然鬆開，嬰兒便從衣服中滑落，「倒頭栽」從3樓墜下。所幸站在二樓的男子反應神速，立刻用右手把嬰兒勾回來，才沒有意外發生。幾分鐘後，媽媽也安全下樓，母女倆均安無大礙。

▼ 當時女子坐在窗台邊逃生，底下則有3名黑衣男開始爬上2樓。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同。）

▲▼黑龍江七台河24日有名母親坐窗台逃生，不料手中4個月大嬰兒從3樓「倒頭栽墜下」，所幸被一名超猛黑衣男神反應接住。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▼ 女子欲把嬰兒交給男子時，卻不慎讓嬰兒從衣服中滑落。

▲▼黑龍江七台河24日有名母親坐窗台逃生，不料手中4個月大嬰兒從3樓「倒頭栽墜下」，所幸被一名超猛黑衣男神反應接住。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▼ 眼見嬰兒倒頭栽墜下後，黑衣男神反應單手接住。

▲▼黑龍江七台河24日有名母親坐窗台逃生，不料手中4個月大嬰兒從3樓「倒頭栽墜下」，所幸被一名超猛黑衣男神反應接住。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

整個驚險過程全被一旁民眾拍下，許多網友看到紛紛誇獎救援男子，也為母子倆平安無事感到慶幸，「#2秒徒手接墜落嬰兒#」、「哇，這個救命的男子，是這個孩子的福星啊」、「寶寶太幸運救援人員太偉大」、「眼疾手快接住了孩子~好嚇人啊」、「阿彌陀佛，善哉善哉」、「我今天上午剛經過那裡啊！嚇死了」、「間有情，感謝參與救人的人們」。

ET快訊
尾牙第一道菜「1人發1疊千元鈔」　她爽PO網下秒悲劇
2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！網推爆：這超重要
「笨狗很髒」！檢疫犬守疫情被罵　旅客：包包被聞過不要了

關鍵字：大陸,黑龍江七台河,火災

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

媽手滑4月嬰從3樓倒頭栽墜落　黑衣男神反應「單手勾回」接住　

陸副部級官員傳28日赴美　為劉鶴中美經貿談判行鋪路

校長拿「5公尺竹竿」做簡報　網嚇：坐第一排都在抖

長髮遭捲入鑽孔機　女工「頭皮撕裂」畫面曝光

影／山東女大生畢業後日烤5頭豬　4年買2套房想帶更多人致富

微軟「Bing」掛點真正原因　相關人員：百度流量衝向導致

噁！她打開育嬰室驚見地上「全是尿」…墨鏡哥嗆：你管我？

大陸官方首次明確定義　中等收入：月入2千至5千元人民幣

影／馬雲呼籲青年企業家：千萬別找朋友當合夥人！

帥氣鴨王過生日…美富婆送奧迪＋百萬現金獻愛　28份大禮堆成山

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

拖板車司機違停吃便當15分鐘　害19歲男大生追撞車尾慘死！

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

媽手滑4月嬰從3樓倒頭栽墜落　黑衣男神反應「單手勾回」接住　

陸副部級官員傳28日赴美　為劉鶴中美經貿談判行鋪路

校長拿「5公尺竹竿」做簡報　網嚇：坐第一排都在抖

長髮遭捲入鑽孔機　女工「頭皮撕裂」畫面曝光

影／山東女大生畢業後日烤5頭豬　4年買2套房想帶更多人致富

微軟「Bing」掛點真正原因　相關人員：百度流量衝向導致

噁！她打開育嬰室驚見地上「全是尿」…墨鏡哥嗆：你管我？

大陸官方首次明確定義　中等收入：月入2千至5千元人民幣

影／馬雲呼籲青年企業家：千萬別找朋友當合夥人！

帥氣鴨王過生日…美富婆送奧迪＋百萬現金獻愛　28份大禮堆成山

巨大一根是啥！傻妻熱炒菜葉「梗丟廚餘」尪想哭　網驚：第一次見到本尊

《聲林》總決賽「10萬人同時觀看」　第二季海選開跑

湖人想要射手或明星球員　白魔獸也被鎖定

改打7局中華隊得利？　歷史數據看來影響不大

高雄醉漢衝撞路檢點加速躲進美濃夜市　逃不過警察圍捕

北市立委補選衝擊2020？陳思宇若敗柯文哲總統路恐生變

不用特別帥，呆萌也可愛！書卷系男友的5大好處

「LV」旅店歇業還飄陣陣K味　警闖入搜669包毒咖啡

王世堅：韓國瑜若選2020　絕對強過國民黨4個太陽

毛毛周記／浪柴被狗追急跳機車　他載走神救援秒變奴才

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

大陸熱門新聞

鴨王過生日　美富婆送奧迪車獻愛

長髮捲入鑽孔機　女工頭皮撕裂

他拿竹竿做簡報　網：第一排狂抖

穿尼龍外套搬貨　他一踩瞬間爆炸

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

長萬達廣場驚傳爆炸

陸副部級官員　傳28日赴美

山東女大生4年日烤5頭豬買2套..

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

影／馬雲：千萬別找朋友當合夥人

男持刀當街殺2童　母浴血跪地痛..

長春連環爆炸　警列刑事案件

年輕人愛手機支付　馬雲：他們窮

連打3天3夜麻將　出門吃麵秒面..

更多熱門

相關新聞

大陸中等收入定義：月入2千至5千人民幣

隨著經濟成長與薪資結構改變，大陸國家統計局25日公布「2018年全國時間利用調查公報」，當中提出「每月收入在人民幣2000元至5000元」即為中等收入族群的最新定義，換算新台幣約為9100元至2.3萬之間。

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬GG！

女被象拔蚌噴滿臉　網笑：老司機

伊朗梅西阿茲蒙5出賽轟進4球

上海驚傳女遭男友騙錢砍頭！

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

東區幫人配對…隔4個月變女友！

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

每個人生日都有對應的專屬色

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時遭遣返

即／政大男學生宿舍燒炭亡　管理員一開嚇傻

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面