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父母逼嗑藥性侵8歲女兒　再帶小姊弟邀派對夫妻一起上

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國際中心／綜合報導

澳洲西部城市伯斯（Perth）有一對夫妻被指控性侵自己年幼的兒女，甚至帶著孩子們參加性愛派對，並和其他參與的男女一起輪流性侵，兩人光是2011年至2016年間的犯行，就分別被指控79項及93項罪名，包含性侵、與未成年人性交等罪。

▲▼女童,受虐,受暴,性侵。（示意圖／CFP）

▲女童從5歲開始受到母親虐待，8歲甚至遭雙親帶到派對輪流性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

根據澳洲《news.com.au》報導，受到指控的母親現年39歲，涉嫌在女兒5歲、兒子4歲時做出虐待行為，並在女兒8歲時逼迫吸毒、嗑藥，等到人意識模糊後再性侵。

但這還不是更扯的，45歲的繼父在2011年至2016年間也陸續對這對姊弟伸出狼爪，另外還性侵了一名14歲的少女；而在之前，他已經揹上對兒童進行性虐待的指控，2001年至2006年間涉嫌對兩名才4歲的女兒下手，如今又再爆出性侵繼子女的案件。

小孩,男童,兒童,吸毒,性侵,小學,害怕,傷心,難過 （圖／達志影像／示意圖）

▲夫妻倆連小兒子也沒放過。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

警方表示，這對離譜的夫妻還將年幼的孩子帶到性愛派對上，並和參與派對的其他夫妻或成年人一起輪流性侵兒女，目前兩人分別受到79項及93項罪名指控，包含性侵、與未成年人性交等罪，預計下月21日出庭。

除此之外，警方指出，夫妻倆還有一名56歲的朋友被指控，同樣對這名可憐的8歲女孩進行性虐待，這起案件目前則仍在調查當中。

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關鍵字：澳洲,性侵,紐澳要聞

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