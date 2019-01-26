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ㄇ字開胯「美臀貼地狂搖40秒」　網友重播5hr：失傳的蛤蟆功！

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男人們小心了！接招！

加藤軍台灣粉絲團 2.0 發佈於 2019年1月25日 星期五

網搜小組／綜合報導

女性為了維持好身材除了均衡飲食外，也得靠運動雕塑體態。臉書「加藤軍台灣粉絲團2.0」小編25日晚間分享一段58秒的影片，只見一名穿著紫色上衣的女子將雙腿擺成「ㄇ字」，並向後平貼在地，屁股隨著音樂節奏擺動。雖然是很正常的訓練美臀過程，卻讓網友看到停不下來，還留言開玩笑說，「這是……崑崙派失傳已久的蛤蟆功！」

影片中，應該是課程老師的長髮女子將頭髮盤起來，帶著學員面對鏡子練習動作，只見她將雙腿向後擺出「ㄇ字」，大腿與臀部幾乎拉成一直線，雙手則撐著地面挺起上半身，屁股隨著音樂節奏先是上下收縮16次，接著說出「好，左右交替」，下一秒就改成屁股左右擺動整整40秒。

女教練的美臀鍛練。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

▲這個ㄇ字開胯的動作看似奇怪，實際上難度很高。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0，下同）

這段58秒的影片經過臉書「加藤軍台灣粉絲團2.0」分享，小編還開玩笑附註，「男人們小心了！接招！」其他網友看完也紛紛留言說，「這是……崑崙派失傳已久的蛤蟆功」、「腳擺成這樣很像卡車壓過骨折」、「無聊，浪費我5個小時看這個影片」、「這就是傳說中的吸星大法啊」、「有音響的屁股」。

雖然影片的拍攝時間、地點不明，但網友們的討論還是很熱烈，甚至也在大陸微博瘋傳。有人解釋，這個動作其實是瑜珈開胯的一種，不是輕鬆就能做到的，如果強制拉伸可能會受傷。

女教練的美臀鍛練。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

▼▲女老師帶著學員一起跟著音樂節奏擺動臀部。

女教練的美臀鍛練。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

▼網友搞笑留言，甚至把影片中的動作封為蛤蟆功。

女教練的美臀鍛練。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團2.0）

ET快訊
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關鍵字：蛤蟆功,健身

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