盤點林鄭月娥近來發言　中新社：對港發展充滿信心

▲行政長官林鄭月娥發表講話。（圖／香港政府新聞網）

記者馬叔安／綜合報導

《中新社》盤點了香港特區行政長官林鄭月娥近來的發言，指出未來香港的發展將會朝向「積極融入國家發展大局」、「將經濟挑戰轉為發展機遇」、「落實利民工作，推動基建」、「發揮連接中外優勢發展創科」等方面發展，也能看出而林鄭月娥對香港未來的發展「充滿信心」。

《中新社》指出，不論是2018年底到北京述職，還是展望2019年特區政府工作時，林鄭月娥都提到了要「融入國家發展大局」，至於具體的作法，則如她在本月8日會見傳媒時，林鄭月娥提到香港會爭取積極參與4月舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、11月在上海舉行的第二屆進博會和慶祝中華人民共和國成立70周年的系列活動。

▲香港特首林鄭月娥（左）向大陸國家主席習近平（右）述職。（圖／新華社）

報導指出，香港在2019年的經濟前景將面臨嚴峻挑戰，環球經濟存在很多不確定因素，「不過，林鄭月娥對香港的未來很有信心」，她於10日出席特區立法會今年首場行政長官答問會時說，去年香港的經濟表現就是一個很好的說明，儘管單邊保護主義抬頭，環球經濟形勢逆轉，但香港去年的經濟表現「一點也不差」。

報導認為，民生事務也將是林鄭月娥今年的工作重點，林鄭月娥作為粵港澳大灣區建設領導小組的成員，強調會善用這個管道，為香港在經濟和民生方面拓寬機遇。炳親自領導特區政府「粵港澳大灣區建設督導委員會」，她也期望通過與立法會議員的良性互動，「雙方衷誠合作，讓各項議事工作順利推展，為廣大市民謀福祉，為香港打造更美好的前景」。

▲林鄭月娥對香港的未來充滿信心。（圖／翻攝自中新網）

報導表示，香港長期以來發揮著連接中國大陸和世界各地企業的角色，林鄭月娥希望，這樣的模式同樣能夠助力香港發展創新科技，林鄭月娥指出，「一國兩制」給香港帶來其他任何經濟體都無法比擬的獨特優勢，香港作為連接內地與世界各地的橋梁，在商業和金融領域取得蓬勃發展，她毫不懷疑這種獨特優勢也將有助推動香港在創新科技領域取得成功。

報導指出，林鄭月娥對香港的未來充滿信心，她表示，如何使香港從原有的經濟中心逐漸提升為全球的金融中心，其重要的依托來自於大陸，同時香港也在內地發展過程中扮演了不可或缺和不可替代的角色。