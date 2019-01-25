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曾嗆「用我的槍死的是警察」　改槍界南霸天檳榔園工寮又栽了

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▲▼改槍師傅「改槍界南霸天」熟睡遭活逮。（圖／記者宋德威翻攝）

▲改槍師傅「改槍界南霸天」熟睡遭活逮。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄刑事警察大隊偵查接獲民眾舉報指稱，有一名綽號「潘仔」的男子涉嫌在屏東縣萬丹鄉一處檳榔園工寮內非法改造槍械，案經本專案小組蒐證月餘，發現「潘仔」平時都以種植檳榔買賣為主，做人相當低調，但業界均稱他為「師ㄟ」，還被道上兄弟公認「改造槍械界的南霸天」！不過，潘嫌卻說，是向一名綽號阿草的友人購買得，警方正擴大追查槍械來源。

潘男去年5月也曾被台中警方逮捕，還自吹自擂高雄市保大警員開槍擊斃的槍擊犯是他死黨的弟弟，「若他買我的槍，死的可能是警察」，全案仍在審理中，又栽在高雄警方手裡。

警方表示，潘嫌常常於外出之際將改造之槍械攜於包包內用以防身，偶爾向朋友展示他改好之手槍，經蒐證研判他涉嫌改造槍砲犯行重大，於是報請屏東地方檢察署荒股廖檢察官維中指揮偵辦。

▲▼改槍師傅「改槍界南霸天」熟睡遭活逮。（圖／記者宋德威翻攝）

經警方調查發現，潘男常利用種植檳榔的工作環境位處偏僻，周遭無住戶且鮮少人前往之下，在3處檳榔園工寮內輪流改造槍枝，用以規避警方查緝，趁工作休憩之餘，將模型店所購買之操作槍、底火、裝飾彈等在工寮內加工改造槍砲。

案經專案小組多日日夜跟監蒐證發現，見潘男滯留於檳榔園時間長短有所差異下，於是在住家及檳榔園工寮等地進行查緝，當場查扣改造手槍1支、子彈48顆、槍管2支、喜得釘1盒、底火1包、彈頭1包、膛線刀1支、鑽尾1支、電鑽1把、固定台1座、銼刀2支、鑽頭6支、游標卡尺1支改造工具一批等證物。

▲▼改槍師傅「改槍界南霸天」熟睡遭活逮。（圖／記者宋德威翻攝）

潘嫌坦承有改造子彈等罪嫌，但所查獲的改造手槍是向一名綽號阿草的友人購買。全案除依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦外，警方將針對潘嫌槍砲流向、來源進行溯源追緝。

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▲▼改槍師傅「改槍界南霸天」熟睡遭活逮。（圖／記者宋德威翻攝）

▲▼改槍師傅「改槍界南霸天」熟睡遭活逮。（圖／記者宋德威翻攝）

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關鍵字：改槍,南霸天,檳榔園

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