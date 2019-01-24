影／春節9天「冷空氣」也放假！　彭啟明：未有更強冷空氣

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這幾天天氣冷颼颼，隨著農曆春節的腳步逼近，大家都很關心連假天氣。天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，過年連假9天期間，尚未看到有更強冷空氣影響台灣的態勢，不過9天當中，可能前期較溫暖，當中可能會遇上一到兩波冷空氣接近，乾轉濕冷的態勢，時間或強度上仍有待觀察。

▲春節9天前期較溫暖，適合出遊踏青。（示意圖／記者季相儒攝）

氣象達人彭啟明在臉書說，台灣在這幾周中，到年節期間，都還是冷空氣南下影響的邊緣，年後有機會看看是否有更強冷空氣南下，冷空氣的氣團變化及輻射冷卻，這都有一定的預測變化的，可以定期追蹤，過年天氣的線索會更明確。

氣象專家賈新興也在臉書表示，「年前至年節期間冬季風也放假，收假後冬季風也跟著開工」。他從最新的東亞冬季指標預測，周六（26日）明顯比目前這波還來得強，而2月1日至11日，冬季風比平均狀態略強一點，年節收假後，大約在2月10日到21日，冬季風也跟著一起上工。

賈新興指出，在不考慮其他因素的影響下，單純考慮過去的冬季風強度和台北低溫的線性相關，他預測，1月26日台北站的低溫是13.1度。有網友留言提問，「不只這波，應該還會出現寒流吧？」他則回應，「1月底至3月仍有機會出現寒流。」

▲賈新興用東亞冬季指標預測春節天氣。 （圖／翻攝自賈新興臉書）