地震大到「法鬥都躲椅子下」　網友嚇喊：台北怎麼可能只有1級！

▲台南法鬥被地震嚇到躲起來，還一臉茫然。（圖／翻攝自爆料公社）



生活中心／綜合報導

今（3）日早上9點52分台東發生芮氏規模5.6有感地震，深度只有10公里，幾乎全台有感。有台南網友就在臉書「爆料公社」的貼文底下PO出照片表示，地震時自家法鬥犬都嚇到躲進椅子底下，還有人家裡的水晶燈搖到發出敲擊聲響，相當嚇人。

據中央氣象局的地震報告，這次屬於極淺層地震，其中南部感受最明顯，高雄縣、屏東縣、嘉義縣最大震度達4級。台電表示，目前核三廠機組設備都沒受到影響，正常安全運作中。

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▲台東規模5.6地震。（圖／翻攝中央氣象局）



爆料公社小編在第一時間PO文說，「我還以為是因為穿高跟鞋不穩在晃…（崩潰）」有500名網友紛紛留言「住14樓新竹超有感的」、「台南搖超大快嚇死！都沒有警報啊！」「我才剛一到廁所，褲子一脫準備要拉了，結果給我地震…是要我跑去哪…」「 高雄搖很大！」「剛好在電梯裡，好搖晃啊！嚇死人了！」

雖然這次地震震央位於台東，但全台各地的民眾都很有感覺，有網友表示「台北怎麼可能只有1級」、「感覺根本至少有6吧><」、「新北市才1呦~ 就很有感了，而且搖滿久的」、「晃很大力，雖然時間很短，你給大家說只有三級？」「沙咪！台北才1級…怎麼可能，明顯搖晃。」