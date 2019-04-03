前同事打「人情牌」拗6000元婚攝　被酸竟神回：我還要度蜜月耶！

▲婚攝基本要2萬元起跳。非當事者。（示意圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

大多數新人結婚會找「婚禮攝影師」來記錄美好一刻，若預算有限，有時也會情商親朋好友幫忙側拍。一名擔任婚攝的女網友日前即PO文表示，前同事最近要舉辦婚禮，兩人明明不太熟，對方卻大打「人情牌」硬拗只要付6000元做為報酬，價格明顯低於市場一般行情，讓她實在既生氣又無奈。

這名婚攝在臉書「爆料公社」PO文說，某天收到前同事邀請她擔任婚攝，但預算只有開出6000元，因為「新秘跟婚佈花太多了」，並要求她「看在我們以前是同事的面子上，可以幫忙嗎？」

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▲原PO認為兩人明明沒有很熟，對方卻想用低價請她當婚攝。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



原PO心想，兩人交情明明沒那麼好，在職時也沒有太多交集，「請問妳憑什麼要求以6000元的價錢來幫妳拍攝婚禮呢？換句話說就是，妳怎麼好意思？」

想不到對方開始搬出以前的人情帳，像是「之前有幫妳代班過」、「我還有請妳喝飲料」，讓原PO十分無言。最讓原PO生氣的是，對方還說婚佈和新秘加起來已經花了8萬5000元，所以「我老公就說攝影費要省一點」，讓她氣到直接回嗆「婚秘跟婚佈的錢都花下去了，還省攝影？！請妳跟妳老公自己找，謝謝！」

對方見狀也不甘示弱地說，「我只有6000預算，再高上去就要拿私房錢了！」而且「去義大利度蜜月我們要換5000歐元耶，是不是朋友啊？」原PO立刻酸她說，「妳有5000的歐元度蜜月，那應該可以包6000歐元，我可以找一整個團隊來幫你拍攝錄製婚禮。」

▲對方花在婚禮布置、新娘秘書的錢都不手軟，對於婚攝預算卻很小氣。



兩人持續爭論不休，對方堅持最高預算就是6000元，「我老公說按照時薪算，6000很多了耶！我婆婆說照片沒有很重要，只是一個流程不是嗎？」甚至還要原PO「不然妳幫我找攝影師啊！」最後在價錢方面實在喬不攏，對方只好撂下一句「我們自己去找攝影師，沒見過像妳這種前同事，跩屁啦哼！」

▲原PO最後開出8萬的價格，對方氣到罵她「跩屁」。



許多網友看完都留言說「照片不重要唷～那現場很多人拿手機拍啊…跟他們要就好了啊！還免費呢～」「原來她的回憶只值6000，真廉價…」「6000是想留下什麼回憶？等下次結婚存夠錢再請攝影吧！」「別再這樣糟蹋專業了好嗎？」