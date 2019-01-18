　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

印度「真神宮」領袖性侵+謀殺記者 判無期徒刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印度「真神宮」領袖辛格，因為謀殺記者罪名成立，判無期徒刑。(圖／達志影像／美聯社)

印度「真神宮」領袖辛格，因為謀殺記者罪名成立，判無期徒刑。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

印度「真神宮」靈魂導師辛格(Gurmeet Ram Rahim Singh)之前因為性 侵女信徒，在2017年被判刑20年，在印度國內外引發騷動。 最近，辛格又因為謀殺記者罪名成立，罪加一等，被法庭判處無期徒刑。

英國BBC及印度新德里電視台17日報導，2017年8月底， 印度宗教組織「真神宮」領袖辛格因性侵、刑事恐嚇等罪名被判刑20年。 這項判決引發了他的支持者爆發大規模示威，暴力衝突造成38人死亡、200多人受傷。

為了避免再出現失控局面，審判辛格涉嫌謀殺案的特別法庭因此 接受了哈里亞納邦政府的要求，讓辛格透過轉播頻在監獄裡受審。 除了辛格外，他的3名心腹也被判無期徒刑。

據了解，辛格與他的同夥涉及2002年一名報社記者賈特拉帕蒂(Ram Chander Chhatrapati)被謀殺一案。 賈特拉帕蒂曾在所屬報紙《全部的真相》裡刊登了一封匿名信， 大爆辛格在「真神宮」總部內如何性侵女信徒的內幕。 這封匿名信刊登5天之後，該名記者就被「真神宮」信徒 在他的住所外開槍殺害。

父親去世後，賈特拉帕蒂的21歲兒子安 舒爾接管了這家報紙的運營，並且對辛格提出性侵和謀殺指控。他在2017年的訪問中說：「我的父親為真相犧牲了生命，我不能讓他白白犧牲。」

辛格被認為是印度最具影響力的人物之一，他在全世界的信徒超過6000萬。據了解，「真神宫」在哈里亞納邦近1000英畝的產業中，有自己的飯店、 電影院、板球場和學校。英國《鏡報》稱，辛格被稱為「珠光寶氣的靈魂導師」，坐擁數億美元的資產。

ET快訊
自強號機車頭故障！「整車沒電」卡台北站　南下列車延遲
TWICE直播中收驚悚留言：要在1/30殺死子瑜，我保證！
爽買巨尾泰國蝦！殼一剝驚見「超虧本詐欺」傻了
李亞萍：對澎恰恰不好意思！嫌3600少「只是博君一笑」

關鍵字：辛格,真神宮,Gurmeet Ram Rahim Singh

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「10年挑戰」舊照大對比！女星童顏無敵　有人卻掀臉書陰謀論

NASA太空船墜前最後貢獻　意外發現「土星環」還很年輕

熱浪侵襲！生牛排靜置車上5小時　一開門「熟到汁乾」烤好了

逼喝狗毛拖地水、磕頭到見紅！遭惡雇主狠虐女傭狂瘦12公斤

「超級血狼月」周日登場染紅夜空　3大天文奇觀1次滿足

印度「真神宮」領袖性侵+謀殺記者 判無期徒刑

19歲理科女大生被嫌是母老虎　不滿文組男友分手一刀捅死他

1年2萬598人自殺！日本自殺者連9年下降「未成年反增」

快訊／俄2架Su-34戰機日本海上空相撞　機組人員彈射逃生

美海軍軍令部長：派遣航空母艦通過台海　仍是選擇

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

「10年挑戰」舊照大對比！女星童顏無敵　有人卻掀臉書陰謀論

NASA太空船墜前最後貢獻　意外發現「土星環」還很年輕

熱浪侵襲！生牛排靜置車上5小時　一開門「熟到汁乾」烤好了

逼喝狗毛拖地水、磕頭到見紅！遭惡雇主狠虐女傭狂瘦12公斤

「超級血狼月」周日登場染紅夜空　3大天文奇觀1次滿足

印度「真神宮」領袖性侵+謀殺記者 判無期徒刑

19歲理科女大生被嫌是母老虎　不滿文組男友分手一刀捅死他

1年2萬598人自殺！日本自殺者連9年下降「未成年反增」

快訊／俄2架Su-34戰機日本海上空相撞　機組人員彈射逃生

美海軍軍令部長：派遣航空母艦通過台海　仍是選擇

罹癌後她最想說：濕疹－我的老朋友，謝謝你

峨眉桶柑節來了！搭專車一日遊　品嘗不一樣的鹽烤滋味　　

「宅男女神」賣UU面膜挨告求償500萬　判經紀公司敗訴

NOVA情報誌／PS Classic迷你復古機　懷舊感動爆表！

邵翔車禍人被拋出...臉上「2道血痕」不敢跟女友說

台南市區破獲製毒工廠　製毒師國高中畢業無師自通

湖人是衛少剋星？　本季2次面對50投僅10中有夠鐵

「10年挑戰」舊照大對比！女星童顏無敵　有人卻掀臉書陰謀論

最近市區的別墅！南港車站8分鐘 北市2房價升級大4房

遠雄公益熊出任務 捐200箱年菜讓弱勢孩童過好年

國際熱門新聞

西班牙被搶　歹徒強開車門搶劫

未婚妻慘遭性侵　他苦讀法律討公..

一句我走了　樂團鼓手直播墜樓

澳洲遭上萬老鼠恐攻　淹成「鼠海..

1歲童狂哭　遭21歲媽媽打死丟..

哥倫比亞警校遭汽車炸彈攻擊　9..

14歲兒遭蟒蛇纏身　「鴨嘴獸」..

妻遭性侵活拔器官　老公直擊悲劇

飛機高空解體　少女靠父忠告求生

史上最大隻白鯊 來去夏威夷覓..

全裸+舌頭外露！單親媽遭搶匪性..

長髮男讓11歲女懷孕：她碰到我..

房裡有紫色棒狀物！爸知真相秒道..

菲立普親王車禍　自駕休旅車側翻

更多熱門

相關新聞

A片帶壞小JJ！印度關閉25個色情網

印度性侵案頻傳，近期甚至出現更令人髮指的「性侵後將受害者用火燒死」事件，短短一周內已經有3起案例。印度中央邦內政部長辛格（Bhupendra Singh）表示，發生性侵、性騷擾案件的原因是色情網頁，正考慮封殺中央邦所有含有色情內容的網站。

對沖基金大亨：比特幣是史上最精彩騙局

床上開釋！70歲seafood性侵21歲女

女信徒的匿名信　印神人終被判刑

為了見神明　400男信徒集體自宮

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

屬「豬」或姓「朱」有好康

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

STUDIO A i8手機不用一萬

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面