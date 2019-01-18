印度「真神宮」領袖性侵+謀殺記者 判無期徒刑

▲印度「真神宮」領袖辛格，因為謀殺記者罪名成立，判無期徒刑。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

印度「真神宮」靈魂導師辛格(Gurmeet Ram Rahim Singh)之前因為性 侵女信徒，在2017年被判刑20年，在印度國內外引發騷動。 最近，辛格又因為謀殺記者罪名成立，罪加一等，被法庭判處無期徒刑。

英國BBC及印度新德里電視台17日報導，2017年8月底， 印度宗教組織「真神宮」領袖辛格因性侵、刑事恐嚇等罪名被判刑20年。 這項判決引發了他的支持者爆發大規模示威，暴力衝突造成38人死亡、200多人受傷。

為了避免再出現失控局面，審判辛格涉嫌謀殺案的特別法庭因此 接受了哈里亞納邦政府的要求，讓辛格透過轉播頻在監獄裡受審。 除了辛格外，他的3名心腹也被判無期徒刑。

據了解，辛格與他的同夥涉及2002年一名報社記者賈特拉帕蒂(Ram Chander Chhatrapati)被謀殺一案。 賈特拉帕蒂曾在所屬報紙《全部的真相》裡刊登了一封匿名信， 大爆辛格在「真神宮」總部內如何性侵女信徒的內幕。 這封匿名信刊登5天之後，該名記者就被「真神宮」信徒 在他的住所外開槍殺害。

父親去世後，賈特拉帕蒂的21歲兒子安 舒爾接管了這家報紙的運營，並且對辛格提出性侵和謀殺指控。他在2017年的訪問中說：「我的父親為真相犧牲了生命，我不能讓他白白犧牲。」

辛格被認為是印度最具影響力的人物之一，他在全世界的信徒超過6000萬。據了解，「真神宫」在哈里亞納邦近1000英畝的產業中，有自己的飯店、 電影院、板球場和學校。英國《鏡報》稱，辛格被稱為「珠光寶氣的靈魂導師」，坐擁數億美元的資產。