沒交過女朋友！ 科州處男陰謀在女性大遊行大開殺戒

▲不爽自己是處男，圖謀向女報復的克雷爾(Christopher Cleary)。(圖／猶他郡警方檔案照)

國際中心／綜合報導

《每日郵報》報導，美國自科羅拉多州一名男子計劃在猶他州的女性大遊行期間發動大規模恐攻，原因 是他想交女友卻多被「打槍」，對此深感不滿， 圖謀報復。所幸他把自己的計劃PO上網，被警方早一步偵破。

經網友報警後，27歲的克雷爾(Christopher Cleary)上周六(19日)在猶他州普羅沃鎮(Provo)一家麥當勞裡被捕。當時他在店內正爲他的YouTube頻道進行美食評論。

克雷爾在臉書上的恐攻PO文裡說：「我想要的只是一個女朋友，不是1000個。不是一堆婊子、不是錢、以上都不是我要的。我想要的只是被愛，卻沒有人關心我。」

他又在PO文裡自我介紹說：「我今年27歲，從沒交過女朋友。我甚至還是處男，這就是爲什麽我計劃要在公共場所發動攻擊，成爲下一個大規模槍擊案的土角。因爲我已經準備迎接死亡。所有拒絕我的女孩子都會得到報應，我會以盡可能殺死最多女孩子來實現這個目標。」

據了解，克雷爾目前住在科羅拉多州丹佛市，他在普羅沃蹎租了一棟Airbnb公寓。目前還不清楚他被捕時是否持有武器，根據當地電視台取得的文件顯示，克雷爾一直在策劃對該鎮及附近鹽湖城舉行的女性大遊行活動發動攻擊。他在另一篇PO文裡說：「沒有什麽比視死如歸的男人更危險的了。」

上周六，克雷爾在他所住Airbnb附近的麥當勞被逮捕。逮捕他的警察在報告中說：「我問了他有關在臉書上所做的恐攻威脅，他承認有這做。但表示自己當時心煩意亂，他這麽做時沒有想清楚。」

被逮捕後，克雷爾告訴警察他有自殺傾向，曾經想過要把自己綁在偏辟地方的一棵樹上等死，因爲這樣就沒有人會聽到他的尖叫聲。

目前克雷爾仍被關押在猶他州監獄。由於他之前曾被控跟蹤和騷擾一名女子被判緩刑，所以他可能被引渡回科州，接受違反假釋條例的審判。如今他又面臨多一條恐攻威脅的罪名。

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