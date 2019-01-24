5渣男逼女友賣淫 一天接客20人 未達標就打！

▲賣淫集團還建立微信「群組」，發布性交易的相關訊息。(圖／翻攝自大陸網站）

大陸中心／綜合報導

廣西南寧市西鄉塘區法院周一(21日)就一宗組織性賣淫案案件進行審理。6名被告因涉嫌「組織賣淫罪」遭起訴，當中盧姓被告因病並未出庭聽審。此案日後將續審。

公訴機關指控：2017年8月至去年5月期間，四川男子盧某、 吳某夥同另案處理的同鄉鄧某等人，在衡陽東路一處地區經營賣淫集團。 他們還建立微信「群組」發布性交易的相關訊息。

當嫖客到達賣淫場所後， 賣淫女子就會帶他們上樓進行性交易，每次代價150元人民幣(約675元新台幣)。賣淫組織抽取當中50元(約225元新台幣)。有些女子則需全數上繳。

去年5月30日，警方掃蕩賣淫場所，當場逮捕包括一名未成年少女在內的 賣淫女子及嫖客共8人。經查找得知，主嫌盧某等6人裡， 竟然有5人是把自己的女友推下火坑當「搖錢樹」，強迫對方賣淫，甚至 規定每人每天接客人數必須達到20人，一旦未能達標，就以暴力對待。

在周一的庭審中，被告人全部否認是賣淫組織的一分子， 辯稱只是替賣淫女子買東西、打掃地方、跑跑腿而已。當主審法官反問其 中一名被告、對自己女友賣淫有何感想時，對方也只是輕描淡寫的回答說：「她做這個，我心裡也不舒服，也因此吵過一兩次架。」

另外還有被告以承諾會跟女友結婚為餌，欺騙對方卯起來接客賺錢。

▲賣淫集團5名成員出庭受審時的畫面。(圖／翻攝自大陸網站）