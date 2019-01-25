共軍擾台後美2軍艦穿台海　國防部：全程監控掌握

▲美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦。（圖／路透社）

政治中心／綜合報導

中共運8、蘇愷30等各型機多架22日才經巴士海峽遠海長訓，美軍24日隨即派出麥坎貝爾號（USS McCampbell）與迪爾號（USNS Water S. Diehl）兩艘軍艦行駛台灣海峽，讓美中台三方關係引發關注。國防部發言人陳中吉25日說明，對此都有監控掌握，並強調國軍不管在國安、區域穩定都將扮演維護和平的角色。

陳中吉今陪同總統蔡英文至桃園市視導陸軍第六軍團指揮部第53工兵群，談到台海的軍事行動，證實美2艘軍艦由南向北穿越台灣海峽，國軍空軍、海軍及地面相關單位都保持高度警覺，全程監控，掌握海空狀況，也對第一線堅守崗位官兵表示肯定。

陳中吉說，國軍在南部辦理春節加強戒備，在屏東機場向國人展示無人機及海上艦艇部隊等，而中共的例行性訓練也都有掌握，只是時機點敏感。至於加強操演，陳中吉表示，國軍秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，掌握國家安全及周邊海空情況是例行活動，就是要確保人民安全及區域穩定。

針對民眾截聽到空軍戰管廣播驅離共軍，陳中吉指出，這就是顯示官兵對周邊狀況隨時警覺，且堅守崗位，對於可能造成的威脅都依照規定實施警告，並配合戰機、船艦，保護國家安全。