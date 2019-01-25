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帥氣鴨王過生日…美富婆送奧迪＋百萬現金獻愛　28份大禮堆成山

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▲▼富婆的真愛好直接　鴨王慶生！百萬現金配奧迪。（圖／翻攝自微博）

▲帥氣鴨王過生日…美富婆送奧迪＋百萬現金獻愛，28份大禮堆成山。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

這份生日禮物太狂了！「富婆的愛都這麼直接嗎？」25日成為大陸微博的熱門話題，原來是有一名網友爆料說，上海市一名「男公關」日前過28歲生日時，他的金主富婆竟霸氣送了28份禮物，包含一輛奧迪及28萬人民幣（大約127萬元新台幣）現金，理由僅是要把1歲到28歲全部補齊。

根據網友爆料的截圖顯示，上海市靜安區的白馬會所有一名「男公關」24日慶祝28歲生日，他的金主富婆就送來28份生日禮物，希望能給他一次難忘的回憶，每一份禮物上還標記是幾歲的禮物，像28歲就是一個心形盒子裝著「28萬元人民幣」和「象徵一輩子的純金」，27歲則是一輛奧迪汽車。

▲▼富婆的真愛好直接　鴨王慶生！百萬現金配奧迪。（圖／翻攝自微博）

▲鴨王慶祝28歲生日，富婆給超狂禮物，消息曝光讓網友震撼了！（圖／翻攝自微博／下同）

消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論，甚至衝上了微博熱門關鍵字，有人說：「長相不是最重要的，技術也是，要能哄會騙招人疼」、「這金主還蠻漂亮的唉！」、「哪裡可以報名做鴨」、「鴨的行情本來就比鷄貴很多啊」、「原來那麼有『錢』途。」、「男人找雞花大錢，其實女人花起來比男人大方。」

此外，還有網友透露內幕說，這間白馬會所應徵男公關時，身高必須在180公分以上才會錄用，形象要帥氣、時尚、清爽、陽光。若有人想坐他們的吧檯還必須先預付10多萬元人民幣，鴨王更要求女方必須有房有車、年收入2000萬才會同意包養，爆料者講到這都不禁感嘆，「感覺像另外一個世界。」

▲▼富婆的真愛好直接　鴨王慶生！百萬現金配奧迪。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：富婆,鴨王,會所

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