「洗羽絨衣」突轟出巨響　內部靜電直接炸飛洗衣蓋

▲羽絨衣是冬天必備禦寒好物。（圖／翻攝自pixabay）



大陸中心／綜合報導

羽絨衣是冬天不可或缺的保暖法寶，但是該如何清洗常是媽媽們的煩惱。《央視》進行一項實驗，要驗證用洗衣機洗羽絨衣是不是真的會發生爆炸，起初清洗時都還很正常，當到了脫水環節時，洗衣機就突然發出巨大爆破聲，裡面的衣物當場被炸爛，連蓋子也噴飛出來。

報導中指出，洗衣機在旋轉時，羽絨衣裡面的氣體會沒地方釋放，加上外套的尼龍材質與洗衣桶內壁摩擦產生的靜電，當累積到一個臨界點時就會引發爆炸。

▲用洗衣機洗羽絨衣小心爆炸。（圖／翻攝自央視）



洗衣店老闆娘透露，羽絨衣沒辦法乾洗，ㄧ定要用水洗的，不然裡面的羽絨會受損，洗完後再用機器風乾即可，就能使羽絨衣保持蓬鬆狀態，絕對不能放進洗衣機內脫水。

大陸一名張姓女子在2012年就用洗衣機清洗羽絨衣，結果在脫水時洗衣機蓋子和外套直接被炸出來，許多網友紛紛表示自己也有過相同經驗。

去年1月遼寧省瀋陽市也傳出同樣意外，某戶人家的洗衣機洗到一半突然爆炸，巨大的威力直接把窗戶的玻璃整片炸碎，只剩下窗框歪斜地掛在牆外，爆炸的洗衣機則是只剩下一半的白色外殼，地上還有許多破碎的粉末、殘骸，誇張景象把這家人全嚇壞。

事實上，不是每一款洗衣機都不能清洗羽絨衣，滾筒式及新型的單槽洗衣機大多具備這項功能，但舊型的波輪式洗衣機就沒有，所以清洗前最好先確認衣物有無標示「可機洗」，並將洗衣機切換到低速清洗和脫水，免得只是洗件衣服就把住家炸出一個大洞。