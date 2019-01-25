女賊「1秒偷走」掛店外包包　身穿雨衣成關鍵證據讓她認了

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一家皮件店16日遭竊，一名竊賊騎機車竊取掛在店外的包包，過程中連車都沒有下，犯案後隨即騎車逃逸，警方調閱監視器循線追查，發現是一名住在板橋地區的涂姓女子涉用重嫌，經前往出示犯案影像後，涂女坦承不諱，全案訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲女賊騎車一秒偷走掛在店外的包包，身穿雨衣成追查關鍵。（圖／記者陳豐德翻攝）



新莊警方17日受理報案，一名廖姓女店員到派出所，表示自己在新莊路一家皮件店上班，但16日晚間8時許掛在店外的包包突然被人偷走，店員自己調閱對面商家的監視器後，發現是一名騎著車號不明的犯嫌下的手。竊賊當時靠近店外後先是放慢車速，接著右手握著龍頭握把，左手一伸就將店外的包包給拿走，包包價值約998元，希望員警能夠協助幫忙。

警方受理後隨即擴大調閱監視器，發現一名36歲的涂女身形、穿著的雨衣及安全帽與竊賊一致，隨即循線查出車主的地址在板橋區一帶。經員警前往其住處並出示相關影像後，凃姓女子對偷竊包包一事坦承不諱，但聲稱已忘記將包包丟到何處，全案警方將凃女依涉竊盜罪嫌送辦。

▼警方調閱監視器依照女賊身穿的雨衣認人。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼女賊手持偷來的包包。（圖／記者陳豐德翻攝）



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